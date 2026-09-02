Fethi Dağlı bu cinayetin ardından çalışmaya devam etti. İşine gidip gelen Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayete giden hikâyesi, Haziran 2024'te sosyal medya üzerinden bir kadın profili açmasıyla başladı.

Bu sırada bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, sosyal medya üzerinden temizliğe gitmek için iş arayışındaydı. Fethi Dağlı, açtığı kadın profili hesabıyla Erva ile kadın gibi konuştu ve arkadaş oldu. Samimiyeti ilerletince, "Benim Fethi isimli abim var, evine temizlikçi arıyor" diyerek genç kadını kendi evine yönlendirdi.

CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ÇÖP POŞETLERİNE DOLDURDU Eve giden genç kadınla, iddialara göre, aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından genç kadını boğarak öldürdü. Ardından cesedini evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. İddiaya göre, daha sonra evdeki ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırıp çöp poşetlerine koydu. Ardından ceset parçalarını birkaç sefer hâlinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından da iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.

19 Haziran günü Erva'ya ulaşamayan aile, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalarda Erva'nın cesedi 6 parçaya bölünmüş şekilde bir inşaatta bulundu. 2024 yılının en kanlı cinayetlerinden biri olan bu olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı.