İstanbul'daki çifte cinayetlerin ardından seri katil çıktı! Genç kızları tuzağa böyle düşürdü... İşte saniye saniye film gibi operasyon
İstanbul'da önce 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı, ardından iş görüşmesine giden 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı öldüren katil zanlısı Fethi Dağlı'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Seri cinayetler işleyen Fethi Dağlı'nın 2007 yılında da Ahmet Karadağ adlı bir kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Seri cinayetler ile ilgili ulaşılan yeni detay ise kan dondurdu.
İstanbul'da 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması dün gündeme bomba gibi düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çözülen olayda, tek kurbanın Zeynep Yıldırım olmadığı da anlaşıldı.
Zeynep Yıldırım adlı genç kızı öldüren katil zanlısı Fethi Dağlı'nın, 2024 yılında da 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı da öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısının seri cinayetler işlediği düşünülürken, ortaya çıkan yeni bir bilgi Fethi Dağlı'nın seri katil profilini gözler önüne serdi.
İLK CİNAYETİ 19 YIL ÖNCE İŞLEDİ
Yapılan çalışmalarda Dağlı'nın, bu iki genç kızı öldürmeden önce bir cinayet daha işlediği öğrenildi. Ortaya çıkan detaylara göre, çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son olarak bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt'ta tartıştığı Ahmet Karadağ adlı kişiyi öldürdü.
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, bu olayın ardından düzenlenen operasyonla yakalanan Fethi Dağlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethi Dağlı, tüm dünyayı saran COVID-19 salgınının ardından Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle 2022 yılında cezaevinden şartlı olarak tahliye oldu.
TUZAK İÇİN KADIN PROFİLİ AÇIP TEMİZLİĞE ÇAĞIRDI
Tahliye olduktan bir süre sonra, nerede ve nasıl tanıştığı henüz bilinmeyen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürdü ve evinin yakınına gömdü. Bu cinayetten kimsenin haberi olmadı. Zeynep'in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan kayıp başvurusuna göre, Taksim'de hastaneden izinsiz çıkan Zeynep Yıldırım esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu.