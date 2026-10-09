"Ne kadar ağır, tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum."

Kamuoyunda "anne katili" olarak anıldığını ve annesi nedeniyle saçını boyattığının öne sürüldüğünü belirten Gülter, sözlerini şöyle sürdürdü:

Raporda, Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan Ülkem Gülter'in Sultan Nur Ulu'ya "Şişt, şişt, Malkata'yı açalım, öyle oynasın." dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra ise "Aç, aç, aç." diye seslendiği öne sürüldü.

"Benim müvekkilimin annesini tasarlayarak öldürdüğüne dair bir şey yok. Sultan'ın dediği neden doğru? Biz neden körü körüne ifadesine katılıyoruz? Soruşturma aşamasında baskı altında bir şekilde bu söyletildi. 5 tane ifadesi var. Ayrı ayrı. Biz kişilik bozukluğu hastalığı olduğuyla ilgili çok önemli duyumlar aldık. Kendisi ağzıyla 'Bununla ilgili bana teşhis koydular. Tuğyan da yanımdaydı' diyor. Görüntüsü mevcut. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sultan yalan söylüyor. Keşif anında Başsavcının, avukatların olduğu yerde bile açıklayabilirdi. Olay bu şekilde oldu diye. Neden fırsatı varken söylemiyor? Keşifte, 'Sol taraftaki aynaya bakıyordum' diyor. Ama olay yeri fotoğrafında öyle değil. Orada kutular duruyor boydan boya. Oradan bakamaz ki. Olay anını canlandırmamız gerekiyor ya keşifte. Burada da yalan söylüyor. Müvekkilim eğer aşağı atsaydı annesini, bir DNA'sı mutlaka olurdu."

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin üzerine atılı suça dair bir kanıt olmadığını belirtip, Sultan Nur Ulu'nun kişilik bozukluğu teşhisi bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Olayın oluş şeklini konuşmamız gerekiyor burada. Dosyadaki hukuki deliller, olaylarla birebir ilişkilendirilerek anlatılıyor. Bu olayda birtakım ihtimaller var. Bu ihtimaller değerlendirildikten sonra hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde bir sonuca varılması gerekiyor. 'Hadi görüşürüz' kilit bir ses. Bu cümleden sonra düşme var. Bundan önce de kullanılan bir kelime var ve bu göz ardı edilmemeli. Çiğdem Emir Deniz burada tanıklık yaptı. Bu ses kaydını ilk dinlediğimde Tuğyan, Sultan ve Çiğdem vardı. Çiğdem direkt 'Bu Gülo'nun sesi' dedi. Sultan da sürekli bunun Güllü'nün sesi olduğunu söylüyordu. Ses mühendisi ve aranjör Mustafa Arapoğlu'na gittik. Stüdyodaydık. 'Bu Güllü'nün sesi' dedi. Aranjörü, 'Ben bu konuda mütalaa verebilirim' dedi. Tutuklama öncesinde Sultan ile aramızda bir mesajlaşma geçti. Bu sesin kafamda oturmadığını söylemiştim. 'O esnada o tarafa bakmıyordum. Duyduysam da hatırlamıyorum' diye cevap verdi. Sonra, 'Ama evet, Gül annenin sesine benziyor, ifademde de söyledim' diye söylüyor. Bu mesajları mahkemenize sunuyorum. Bu da kanıttır."

Sanık avukatı Merve Uçanok da şöyle konuştu:

AVUKATLARDAN PES DEDİRTEN SAVUNMA

Öte yandan Tuğyan'ın avukatlarının mahkemede yaptığı savunma ise şaşkınlık yarattı.

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Güllü cinayeti davasında yaşanan gelişmeleri aktardı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, olayın kaza sonucu yaşanmış olabileceği ihtimaline dikkat çekerek savunmalarında çeşitli gerekçeler sıraladı.

Avukatlar, "Olayın kaza olma ihtimalini artıran nedenler var: Yüksek dozda alkollü olması, Xanax (sakinleştirici) ilacının etkisi altında olması, görüntülerde dengesiz olduğunun ve duvara tutunarak yürüdüğünün görülmesi, camın boyunun alçak olması, zeminin kaygan olması, meftanın gözlüğünün gözünde olmaması ve ayağının altının ıslak olması gibi nedenler." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında kameralara da yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün Güllü tarafından söylendiğini öne süren avukatların savunması da dikkat çekti.

Avukatlar, "Güllü belki bir kelebeği dışarı atarken 'Hadi görüşürüz.' dedi. Çünkü kendisinin attığı çöpün arkasından bile 'Hadi görüşürüz.' dediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.