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Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 1

Kamuoyunda "Güllü" olarak bilinen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yargılandı. İki celsede görülen davada bugün karar açıklandı.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 2

İŞTE TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN CEZASI

Hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu.

Gülter, "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Gülter'in ağlamaya başladığı görüldü.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 3

"MALKATA'YI AÇALIM, ÖYLE OYNASIN"

Davanın ikinci celsesi bugün görüldü. Davanın tek sanığı Tuğyan Ülkem Gülter, hâkim karşısına çıktı.

Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkeme heyetine sundu. Avukatlar, görüntülere ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı:

"Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata'yı açalım, öyle oynasın.' dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç.' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz."

Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 4

"DUVARLARA TUTUNARAK YÜRÜYORDU"

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları ise olayın kaza olabileceğini savunarak iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Videolara bakarsanız Güllü'nün duvarlara tutunarak yürüdüğü, alkol içerken gözlük takmadığı ve olay anında da gözlük takmadığı görülüyor. Zeminde kayganlaştırıcı bir madde görünmese de zeminin kendisi kaygan."

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Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 5

"DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRSEM TUTARDIM"

Mahkemenin verdiği aranın ardından sanık kürsüsüne çıkan Tuğyan Ülkem Gülter, savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Gülter, annesinin düştüğünü görmediğini öne sürerek, "Görsem tutardım. Her anne kız arasında tartışma olsa da sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim." dedi.

Savunmasına devam ederken ağlayan Gülter, Sultan'ın kendisine neden iftira attığını anlamadığını belirterek, "Sultan neden iftira attı anlamıyorum. Sultan'ın hep yanındaydım, her zaman yan yanaydık. Korkarak ifade verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 6

"İFTİRAYA UĞRADIĞIMA İNANIYORUM"

Kamuoyunda "anne katili" olarak anıldığını ve annesi nedeniyle saçını boyattığının öne sürüldüğünü belirten Gülter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar ağır, tahmin bile edemezsiniz. İftiraya uğradığıma inanıyorum. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum."

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Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 7

"SULTAN'IN DA YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerine ilişkin hazırladıkları raporda yer alan iddiaları mahkemeye sundu.

Raporda, Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan Ülkem Gülter'in Sultan Nur Ulu'ya "Şişt, şişt, Malkata'yı açalım, öyle oynasın." dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra ise "Aç, aç, aç." diye seslendiği öne sürüldü.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 8

"İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİP SONUCA VARILMALI"

Sanık avukatı Merve Uçanok da şöyle konuştu:

"Olayın oluş şeklini konuşmamız gerekiyor burada. Dosyadaki hukuki deliller, olaylarla birebir ilişkilendirilerek anlatılıyor. Bu olayda birtakım ihtimaller var. Bu ihtimaller değerlendirildikten sonra hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde bir sonuca varılması gerekiyor. 'Hadi görüşürüz' kilit bir ses. Bu cümleden sonra düşme var. Bundan önce de kullanılan bir kelime var ve bu göz ardı edilmemeli. Çiğdem Emir Deniz burada tanıklık yaptı. Bu ses kaydını ilk dinlediğimde Tuğyan, Sultan ve Çiğdem vardı. Çiğdem direkt 'Bu Gülo'nun sesi' dedi. Sultan da sürekli bunun Güllü'nün sesi olduğunu söylüyordu. Ses mühendisi ve aranjör Mustafa Arapoğlu'na gittik. Stüdyodaydık. 'Bu Güllü'nün sesi' dedi. Aranjörü, 'Ben bu konuda mütalaa verebilirim' dedi. Tutuklama öncesinde Sultan ile aramızda bir mesajlaşma geçti. Bu sesin kafamda oturmadığını söylemiştim. 'O esnada o tarafa bakmıyordum. Duyduysam da hatırlamıyorum' diye cevap verdi. Sonra, 'Ama evet, Gül annenin sesine benziyor, ifademde de söyledim' diye söylüyor. Bu mesajları mahkemenize sunuyorum. Bu da kanıttır."

"SULTAN'IN KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEŞHİSİ VAR, YALAN SÖYLÜYOR"

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin üzerine atılı suça dair bir kanıt olmadığını belirtip, Sultan Nur Ulu'nun kişilik bozukluğu teşhisi bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Benim müvekkilimin annesini tasarlayarak öldürdüğüne dair bir şey yok. Sultan'ın dediği neden doğru? Biz neden körü körüne ifadesine katılıyoruz? Soruşturma aşamasında baskı altında bir şekilde bu söyletildi. 5 tane ifadesi var. Ayrı ayrı. Biz kişilik bozukluğu hastalığı olduğuyla ilgili çok önemli duyumlar aldık. Kendisi ağzıyla 'Bununla ilgili bana teşhis koydular. Tuğyan da yanımdaydı' diyor. Görüntüsü mevcut. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sultan yalan söylüyor. Keşif anında Başsavcının, avukatların olduğu yerde bile açıklayabilirdi. Olay bu şekilde oldu diye. Neden fırsatı varken söylemiyor? Keşifte, 'Sol taraftaki aynaya bakıyordum' diyor. Ama olay yeri fotoğrafında öyle değil. Orada kutular duruyor boydan boya. Oradan bakamaz ki. Olay anını canlandırmamız gerekiyor ya keşifte. Burada da yalan söylüyor. Müvekkilim eğer aşağı atsaydı annesini, bir DNA'sı mutlaka olurdu."

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 9

AVUKATLARDAN PES DEDİRTEN SAVUNMA

Öte yandan Tuğyan'ın avukatlarının mahkemede yaptığı savunma ise şaşkınlık yarattı.

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Güllü cinayeti davasında yaşanan gelişmeleri aktardı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, olayın kaza sonucu yaşanmış olabileceği ihtimaline dikkat çekerek savunmalarında çeşitli gerekçeler sıraladı.

Avukatlar, "Olayın kaza olma ihtimalini artıran nedenler var: Yüksek dozda alkollü olması, Xanax (sakinleştirici) ilacının etkisi altında olması, görüntülerde dengesiz olduğunun ve duvara tutunarak yürüdüğünün görülmesi, camın boyunun alçak olması, zeminin kaygan olması, meftanın gözlüğünün gözünde olmaması ve ayağının altının ıslak olması gibi nedenler." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında kameralara da yansıyan "Hadi görüşürüz" sözünün Güllü tarafından söylendiğini öne süren avukatların savunması da dikkat çekti.

Avukatlar, "Güllü belki bir kelebeği dışarı atarken 'Hadi görüşürüz.' dedi. Çünkü kendisinin attığı çöpün arkasından bile 'Hadi görüşürüz.' dediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 10

İLK DURUŞMADA NE OLDU?

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki suçlamaları reddederek savunma yaptı. Gülter, savunması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.

Yaklaşık 10 aydır yaşadıklarını anlatmak istediğini belirten Gülter, sosyal medyada özel hayatına ilişkin çok sayıda bilginin paylaşılmasından rahatsız olduğunu ifade ederek, "Çok ağır bir itham altındayım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Paylaşımlardan çok rahatsızım." dedi.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 11

"ANNEM ŞARAP AÇTI, BİRLİKTE MÜZİK DİNLEDİK"

Olay günü yaşananları anlatan Gülter, annesinin şarap açtığını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyledi.

Gülter, "Annem şarap açtı, şarap içmeye başladık. Annem şarkı söyledi, beraber klipleri izledik. Salonda kalkıp oynadık, gırgır şamata yaptık. Bir kere tuvalete gittim. Sonra odaya geçtik." ifadelerini kullandı.

Sultan Nur Ulu'nun da kendileriyle birlikte olduğunu belirten Gülter, odaya geçtiklerinde Sultan'ın saçını ördüğünü, daha sonra birlikte müzik eşliğinde oynadıklarını anlattı.

Annesinin bir süre başka odada müzik dinlediğini söyleyen Gülter, "Annemi aradım, açmadı. 'Anne, müziğin sesini kıs.' diye aradım. Normalde de odadan odaya birbirimizi arayabiliyoruz." dedi.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 12

"BİR BAKTIM ANNEM YOKTU"

Annesinin daha sonra yanlarına geldiğini belirten Gülter, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Annem girdi, benimle oynadı. Sultan'la da oynadık. Sultan aynaya bakıyordu, ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan'a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik."

Annesinin pencereden düştüğü anı görmediğini savunan Gülter, "Arkam dönüktü. Pencereden düşmüş. Nasıl düştüğünü görmedim." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 13

"MALKATA" ŞARKISI KASITLI MI AÇILDI?

Soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan'a küfrettiği iddia edilmişti. Gülter, annesiyle zaman zaman şakalaştıklarını belirterek, "O anki küfürleri sinirli değil, gülerek söyledi." dedi.

"Malkata" isimli şarkının Güllü'yü odaya getirmek amacıyla kasıtlı olarak açıldığı iddiasını da reddeden Gülter, "Biz mutluysak bu şarkıyı dinleriz. Salonda da o şarkıyı dinledik." diye konuştu.

Annesinin olay anında alkollü olduğunu öne süren Gülter, Güllü'nün yükseklik korkusu bulunduğunu da söyledi.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 14

"GÜLLÜ'YÜ KALÇASINDAN TUTUP AŞAĞIYA ATTI"

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu da duruşmada ifade verdi. Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü kalçasından tutarak pencereden aşağı attığını iddia etti.

Ulu, "Yüzü dönüktü, pencereden attığını gördüm. Sonra 'Koş.' diye bağırdı. Ben de şoka girmiştim, peşinden koşarak aşağı indim." dedi.

Tuğyan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğunu öne süren Ulu, "Cenaze günü 'Ben yanarsam seni de yakarım.' dedi." ifadelerini kullandı.

İlk ifadesinde Güllü'nün düştüğünü söylediğini, daha sonra ise ifadesini değiştirdiğini belirten Ulu, bu değişikliğin nedenini şöyle açıkladı:

"Ben gözaltına alınmadan önce avukatıma söyledim. Dayanamıyorum, dedim. Zaten gözaltına alınınca dayanamadım, söyledim."

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 15

"ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI"

İddianamede yer alan tespitlerden biri de Gülter'in olay gecesi Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istemesi oldu.

İddianameye göre müziği duyan Gül Tut, "O ne lan?" diyerek kızının bulunduğu odaya geldi. Gül Tut'un odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı belirtildi.

Savcılık, şarkının Gül Tut'u olayın gerçekleştiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 16

"SES DUYDUM, ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Davanın ilk duruşmasında sanığın yaptığı savunmaya ve mahkemedeki ayrıntılara değinen muhabir Özmen, "Mahkeme salonunda en çok merak edilen konu şuydu: Olay gecesinde neler yaşandı? Bununla ilgili ifadesine başvurulmuştu. Ayrıca annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Savunmasında, olay gecesi annesiyle birlikte vakit geçirdiklerini ve daha sonra bir ses duyduğunu anlatmıştı. Arkasını döndüğünde ise annesinin pencereden düştüğünü gördüğünü söylemişti." sözleriyle yaşananları aktardı.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 17

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ Mİ?

İddianamede dosyaya giren ses kayıtlarına da yer verildi. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen kayıtlarda, genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz." dediğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Savcılık, söz konusu ifadenin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatini dile getirdi. İddianamede, Gülter'in bu sözlerin hemen ardından annesini kalçasının altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı iddiasına yer verildi.

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, daha sonra ise ifadesini değiştirerek olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı 18

TANIK İFADELERİ VE DOSYAYA GİREN MESAJLAR

İddianamede çok sayıda mesaj ve tanık beyanı da yer aldı. İfadelerine başvurulan üç tanığın, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendilerine annesini bir gün camdan atarak öldüreceğini söylediğini iddia ettiği belirtildi. Başka bir tanık ise Gülter'in annesinin veya kendisinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlattı.

Gülter'in eski sevgilisi K.E. ve yakınlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ölmüyor, ne zaman?" ve "Ona büyük bir şey yapacağım." şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

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