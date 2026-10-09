Şarkıcı Güllü davasında karar çıktı! Tuğyan için müebbet hapis kararı
Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kamuoyunda "Güllü" olarak bilinen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yargılandı. İki celsede görülen davada bugün karar açıklandı.
İŞTE TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN CEZASI
Hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu.
Gülter, "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Gülter'in ağlamaya başladığı görüldü.
"MALKATA'YI AÇALIM, ÖYLE OYNASIN"
Davanın ikinci celsesi bugün görüldü. Davanın tek sanığı Tuğyan Ülkem Gülter, hâkim karşısına çıktı.
Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkeme heyetine sundu. Avukatlar, görüntülere ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı:
"Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata'yı açalım, öyle oynasın.' dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç.' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz."
Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
"DUVARLARA TUTUNARAK YÜRÜYORDU"
Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları ise olayın kaza olabileceğini savunarak iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
"Videolara bakarsanız Güllü'nün duvarlara tutunarak yürüdüğü, alkol içerken gözlük takmadığı ve olay anında da gözlük takmadığı görülüyor. Zeminde kayganlaştırıcı bir madde görünmese de zeminin kendisi kaygan."
"DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRSEM TUTARDIM"
Mahkemenin verdiği aranın ardından sanık kürsüsüne çıkan Tuğyan Ülkem Gülter, savunmasına başladı.
Üzerine atılı suçlamaları reddeden Gülter, annesinin düştüğünü görmediğini öne sürerek, "Görsem tutardım. Her anne kız arasında tartışma olsa da sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim." dedi.
Savunmasına devam ederken ağlayan Gülter, Sultan'ın kendisine neden iftira attığını anlamadığını belirterek, "Sultan neden iftira attı anlamıyorum. Sultan'ın hep yanındaydım, her zaman yan yanaydık. Korkarak ifade verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.