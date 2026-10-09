Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkarak adeta pastırma yazı havası estirecek. Ancak batı bölgelerinde pastırma sıcaklıkları beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı yapıldı; iki il için ise sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında canlı yayında kritik uyarılarda bulunarak hafta sonu sıcaklıkların artacağını, yeni haftayla birlikte ise Türkiye'nin çok kuvvetli ve ıslak bir sisteme teslim olacağını duyurdu.