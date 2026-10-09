Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek pastırma yazı yaşanacağını söyledi. İstanbul'da sıcaklıkların 26-27 dereceye ulaşması beklenirken Şanlıurfa ve Mardin için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Tek, yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini artıracağını ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı bir haftanın yaşanacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkarak adeta pastırma yazı havası estirecek. Ancak batı bölgelerinde pastırma sıcaklıkları beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı yapıldı; iki il için ise sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında canlı yayında kritik uyarılarda bulunarak hafta sonu sıcaklıkların artacağını, yeni haftayla birlikte ise Türkiye'nin çok kuvvetli ve ıslak bir sisteme teslim olacağını duyurdu.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Yurt genelindeki son durumu canlı yayında aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Güneydoğu Anadolu'da özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Güneydoğu'nun kuzeyine doğru olan illerde yağış var. Doğu Karadeniz'de de çok kuvvetli olmayan yağışlar sürüyor. İlerleyen saatlerde Van ve Hakkari çevrelerine doğru yayılacak bu yağışlar öğleden sonra da etkisini sürdürecek. Batı bölgelerimizde yağış bitti, sıcaklıklar 4-5 derece birden yükselecek" ifadelerini kullandı.
2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VE SİS ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Şanlıurfa ve Mardin için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verilirken, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ve Doğu Anadolu genelinde (Malatya hariç) yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
PASTIRMA SICAKLIKLARI NE ZAMAN YAŞANACAK?
Hafta sonu pastırma sıcaklıklarının yaşanıp yaşanmayacağına açıklık getiren Adil Tek, "Normalde pastırma yazı ekim ayı sonu ve kasım başı gibi beklenir ancak bu yıl modeller değişti. Ayın 12'sinden sonra ekim sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına inecek, yağışlar oldukça bollaşacak. Dolayısıyla pastırma yazı dediğimiz periyodu aslında tam olarak bu hafta sonu yaşayacağız" sözleriyle vatandaşları bilgilendirdi.
YENİ HAFTADA "ISLAK HAFTA" TEHLİKESİ
Hafta sonunun ardından havaların sertleşeceğini vurgulayan Adil Tek, "Hafta sonunun ardından Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor. Önümüzdeki haftaya ıslak bir şekilde gireceğiz ve tüm hafta boyunca yağışların bol olduğu 'ıslak hafta'yı yaşayacağız" dedi.