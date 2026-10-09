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Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu

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ahaber.com.tr - Özel Haber
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Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek pastırma yazı yaşanacağını söyledi. İstanbul'da sıcaklıkların 26-27 dereceye ulaşması beklenirken Şanlıurfa ve Mardin için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Tek, yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin etkisini artıracağını ve Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı bir haftanın yaşanacağını açıkladı.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkarak adeta pastırma yazı havası estirecek. Ancak batı bölgelerinde pastırma sıcaklıkları beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı yapıldı; iki il için ise sarı kodlu alarm verildi.

HAFTA SONU PASTIRMA YAZI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında canlı yayında kritik uyarılarda bulunarak hafta sonu sıcaklıkların artacağını, yeni haftayla birlikte ise Türkiye'nin çok kuvvetli ve ıslak bir sisteme teslim olacağını duyurdu.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 2

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Yurt genelindeki son durumu canlı yayında aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Güneydoğu Anadolu'da özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Güneydoğu'nun kuzeyine doğru olan illerde yağış var. Doğu Karadeniz'de de çok kuvvetli olmayan yağışlar sürüyor. İlerleyen saatlerde Van ve Hakkari çevrelerine doğru yayılacak bu yağışlar öğleden sonra da etkisini sürdürecek. Batı bölgelerimizde yağış bitti, sıcaklıklar 4-5 derece birden yükselecek" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 3

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VE SİS ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Şanlıurfa ve Mardin için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı verilirken, Doğu Karadeniz (Giresun hariç) ve Doğu Anadolu genelinde (Malatya hariç) yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 4

PASTIRMA SICAKLIKLARI NE ZAMAN YAŞANACAK?

Hafta sonu pastırma sıcaklıklarının yaşanıp yaşanmayacağına açıklık getiren Adil Tek, "Normalde pastırma yazı ekim ayı sonu ve kasım başı gibi beklenir ancak bu yıl modeller değişti. Ayın 12'sinden sonra ekim sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına inecek, yağışlar oldukça bollaşacak. Dolayısıyla pastırma yazı dediğimiz periyodu aslında tam olarak bu hafta sonu yaşayacağız" sözleriyle vatandaşları bilgilendirdi.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 5

YENİ HAFTADA "ISLAK HAFTA" TEHLİKESİ

Hafta sonunun ardından havaların sertleşeceğini vurgulayan Adil Tek, "Hafta sonunun ardından Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor. Önümüzdeki haftaya ıslak bir şekilde gireceğiz ve tüm hafta boyunca yağışların bol olduğu 'ıslak hafta'yı yaşayacağız" dedi.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 6

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Büyükşehirlerdeki sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İstanbul'da bugün 16 ile 23 derece arasında bir sıcaklık var. Hafta sonu sıcaklıklar 26-27 derecelere kadar yükselecek ve yağış olmayacak. Ancak pazartesiden itibaren neredeyse her gün yağışlı geçecek. Ankara'da sıcaklık bugün 9 ile 23 derece arasında, hafta sonu ise 25-26 derecelere çıkıyor, hava açık olacak. İzmir'de bugün 28 dereceyi göreceğiz, pazar günü 29 dereceye kadar çıkacak ancak pazartesiden itibaren batıdan gelen yağış ilk olarak İzmir'i etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 7

İŞTE BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 8

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

  • BURSA: 11°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANAKKALE: 16°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 15°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ: 10°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 9

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısında sabah ve gece sis ile pus bekleniyor.

  • DENİZLİ: 14°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR: 15°C, 27°C - Az bulutlu ve açık
  • MANİSA: 13°C, 28°C - Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 10°C, 26°C - Az bulutlu ve açık
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 10

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • ADANA: 18°C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA: 19°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • BURDUR: 11°C, 25°C - Parçalı bulutlu
  • HATAY: 17°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 11

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu.

  • ANKARA: 10°C, 23°C - Parçalı bulutlu
  • ÇANKIRI: 7°C, 25°C - Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 9°C, 24°C - Parçalı bulutlu
  • KONYA: 10°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 12

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu; akşam Sinop çevreleri sağanak yağışlı. İç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

  • BOLU: 9°C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE: 11°C, 26°C - Parçalı bulutlu
  • KASTAMONU: 6°C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • ZONGULDAK: 13°C, 23°C - Parçalı bulutlu
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 13

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Çorum, Amasya ile Samsun'un batı ve iç kesimleri yerel sağanak yağışlı.

  • AMASYA: 10°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam yerel sağanak yağışlı
  • RİZE: 15°C, 23°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam yerel sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 16°C, 24°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam iç ve batısı sağanak yağışlı
  • TRABZON: 15°C, 22°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam yerel sağanak yağışlı
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 14

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Malatya hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

  • ERZURUM: 3°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı
  • KARS: 2°C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı
  • MALATYA: 9°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN: 7°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Şanlıurfa yerel sağanak yağışlı.

  • DİYARBAKIR: 10°C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
  • MARDİN: 15°C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
  • SİİRT: 15°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA: 16°C, 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Hafta sonu pastırma yazı müjdesi: Türkiye önce ısınacak, sonra "ıslak hafta"ya teslim olacak! İşte il il hava durumu 16
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