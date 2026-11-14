Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan feci trafik kazası bir aileyi dağıttı.

Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kepçeye arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Abdullah Polat ile yanında bulunan eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları Asiye Polat (5) ile İbrahim Halil Polat (7) ise yaralandı.