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Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürek yaktı. Kepçeye arkadan çarpan otomobildeki Abdullah Polat ile eşi Seher Polat hayatını kaybederken, 2 çocukları yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü 1

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan feci trafik kazası bir aileyi dağıttı.

Feci kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü 2

Abdullah Polat yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kepçeye arkadan çarptı.

Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü 3

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Abdullah Polat ile yanında bulunan eşi Seher Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları Asiye Polat (5) ile İbrahim Halil Polat (7) ise yaralandı.

Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü 5

Anne ve babanın hayatını kaybettiği, iki çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'DA KAHREDEN KAZA!

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yol kenarında ilerleyen kepçeye hızla arkadan çarptığı, olay yerinde bekleyen yolcuların ise kazadan kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile faciası kamerada: Ölü ve yaralılar var! Araç böyle hurdaya döndü 6
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Sevgi Canpolat
Editör
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