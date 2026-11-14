Kılıçdaroğlu'ndan tarihi itiraf: Arkadaşlarımı tanıyamamışım! Dikkat çeken yolsuzluk çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de yerel basın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda partisine ve geçmişte birlikte yol yürüdüğü kurmaylarına yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. CHP'nin adının yolsuzluk iddialarıyla anılmasından duyduğu derin rahatsızlığı dile getiren Kılıçdaroğlu, yıllarca beraber çalıştığı isimleri tanıyamadığını itiraf ederek partisinin ahlaki üstünlük konusunda çok ağır yara aldığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de yerel basın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda partisindeki yolsuzluk tartışmalarına ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"BİLSEYDİM NE PARTİDE NE YÖNETİMDE YER ALIRLARDI"

CHP içerisindeki yolsuzluk tartışmalarına ve parti yönetimine ilişkin çarpıcı bir özeleştiride bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim yolsuzlukla suçladığımız AK Parti kalkıp da CHP'yi suçlamasaydı. Beni en çok kıran bu oldu. 'Onlar da yapıyordu' savunmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım, bu benim en büyük eksikliklerimden biridir. Bilseydim ne parti yönetiminde ne de partide yer alırlardı. Partim ahlaki üstünlük konusunda çok yara aldı." ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK AMA HIRSIZLIKTA DOKUNULMAZLIK OLMAZ"

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ve kendisine hediye getirildiği yönündeki söylentilere net bir dille yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir hediye söz konusu değil. Bana herhangi bir hediye getirmiş de değil." dedi. Yolsuzluk iddialarında dokunulmazlık zırhının arkasına sığınılamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk davalarında dokunulmazlığın olmaması lazım. Devletten, vatandaştan topladığınız verginin bir kısmını çalıyorsanız bunun hesabını vermek zorundasınız. Düşünce özgürlüğü kutsaldır ama hırsızlıkta dokunulmazlık olmaz." sözleriyle hesap verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AKTİF SİYASET VE "GÜVENLİ LİMAN" MESAJI

Siyasi tutumunu değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Aktif siyasete yeniden dönmeyi hiç düşünmedim ama bu benim elimde olan bir şey değil. Gemiyi güvenli limana getirdikten sonra ben de aktif siyasetin içinde olmak istemiyorum. Siyaseti, dünya siyasetini izlersiniz ama illa ben içinde olacağım diye bir beklentim de kural da söz konusu değil." şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE LİSTE İTİRAFI

Yargı süreçleri devam eden belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için, "Görüşmedim ama görüşebilirdim. Uygun bir dönemde ziyaretine gideceğim, herhangi bir sorun yok." derken Ekrem İmamoğlu dahil seçilmiş belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiği kanaatinde olduğunu belirtti.