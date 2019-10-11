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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM polis alımı son dakika duyurusu geldi ve binlerce kişinin beklediği polis alımı tarihi belli oldu. 26. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları açıklandı. Polis olma hayali kuran binlerce genç tarafından aylardır beklenen POMEM polis alımı için müjdeli haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26. dönem POMEM duyurusuna göre 7 bin polis alımı yapılacak. Peki, POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 22:55
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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM polis alımı son dakika gelişmesi! POMEM başvuru şartları ve tarihi açıklandı. POMEM tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından polis olmak isteyen gençler 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? Polis alımında KPSS puan şartları da belli oldu. Başvuru yapmak için P3 puan türünden en az 60, P93 puan türünden en az 65 puan almak gerekiyor. İşte, POMEM polis alımı başvuru şartları…

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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)