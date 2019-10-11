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26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
POMEM polis alımı son dakika duyurusu geldi ve binlerce kişinin beklediği polis alımı tarihi belli oldu. 26. dönem POMEM polis alımı başvuru şartları açıklandı. Polis olma hayali kuran binlerce genç tarafından aylardır beklenen POMEM polis alımı için müjdeli haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26. dönem POMEM duyurusuna göre 7 bin polis alımı yapılacak. Peki, POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 11.10.2019 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 22:55
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