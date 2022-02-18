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PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?

PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun zamandır PTT bünyesine binlerce personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Ancak söz konusu personel alımı ile ilgili PTT'den bir açıklama gelmedi. Personel alımlarının bu sene yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 12:30
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PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022’de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?

PTT personel alımı yapılacak mı? Geçtiğimiz senelerde PTT bünyesine binlerce personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların ardından alımların hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalar başlamıştı. Ancak PTT tarafından söz konusu iddiaların asılsız olduğu iddia edilen alımların resmi açıklama olmadığı duyurulmuştu. Söz konusu iddialar yeniden gündeme geldi. Peki, 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? PTT personel alımı başvuru ilanı yayımlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022’de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?

2022'DE PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılında PTT personel alımı yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. PTT tarafından personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı.

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PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022’de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

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PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022’de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022’de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.