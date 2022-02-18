18 Şubat 2022, Cuma
PTT personel alımı yeniden gündemde! 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı?
PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun zamandır PTT bünyesine binlerce personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Ancak söz konusu personel alımı ile ilgili PTT'den bir açıklama gelmedi. Personel alımlarının bu sene yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2022'de PTT personel alımı yapılacak mı? Başvuru ilanı yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.02.2022 12:30
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