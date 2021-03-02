ANA SAYFA
"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Hangi illerde yasakların kalktığı araştırılmaya devam ediyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 22:48
- 1
- 10
"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
- 2
- 10
"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
- 3
- 10
"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
- 4
- 10
"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
- 5
- 10
"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...