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Haberler Galeri "O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Hangi illerde yasakların kalktığı araştırılmaya devam ediyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 22:48
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"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
O illerde yasaklar kalktı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgede sokağa çıkma yasağı, yüz yüze eğitim, restoran ve kafelerle ilgili detaylar tek tek belirlendi. Pandemi döneminde ekstra kısıtlamalar uyglanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları için alınacak kararlar bekleniyordu. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
O illerde yasaklar kalktı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.' denildi.

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"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
O illerde yasaklar kalktı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
O illerde yasaklar kalktı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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"O illerde yasaklar kalktı" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
O illerde yasaklar kalktı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

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