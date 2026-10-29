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Nevşehir’deki faciada ortaya çıkan yürek yakan detay! 4 ay önce evlenen çift hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nevşehir’deki faciada ortaya çıkan yürek yakan detay! 4 ay önce evlenen çift hayatını kaybetti

Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm merkezlerinden Kapadokya’dan acı haber geldi. Nevşehir’deki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan bir peribacasının çökmesi sonucu meydana gelen faciada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında yer alan gazeteci Fatih Eray Tuna ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna’nın henüz 4 ay önce evlendikleri ve tatil için Kapadokya’ya geldikleri ortaya çıktı.

Kapadokya'nın turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacasının çökmesi sonucu facia yaşandı.

Nevşehir’de peribacası çöktüNevşehir’de peribacası çöktü NEVŞEHİR'DE PERİBACASI ÇÖKTÜ

Kaya kütlelerinin göçmesiyle 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’deki faciada ortaya çıkan yürek yakan detay! 4 ay önce evlenen çift hayatını kaybetti - 1

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kapadokya'yı yasa boğan faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Peribacasının çökmesi sonucu Fransız vatandaşı 37 yaşındaki Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert ile 31 yaşındaki Fatih Eray Tuna ve aynı yaştaki eşi Begüm Çetinkaya Tuna yaşamını yitirdi.

Nevşehir’deki faciada ortaya çıkan yürek yakan detay! 4 ay önce evlenen çift hayatını kaybetti - 2

4 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ: YÜREK YAKAN DETAY

Faciada hayatını kaybeden genç çiftin hikâyesi yürekleri burktu. Fatih Eray Tuna'nın Sakarya'da bir basın kuruluşunda muhabir olarak görev yaptığı, eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın ise muhasebeci olduğu öğrenildi.

5 Temmuz 2026'da evlenen ve henüz 4 aylık evli olan çiftin, gezip görmek ve tatil yapmak amacıyla Kapadokya'ya geldiği belirlendi.

Nevşehir’deki faciada ortaya çıkan yürek yakan detay! 4 ay önce evlenen çift hayatını kaybetti - 3

YARALANAN 5 KİŞİDEN 3'Ü AYNI AİLEDEN

Çökme sonucu yaralanan 5 kişinin de kimlikleri belirlendi. Yaralıların, aynı aileden Fransız vatandaşı 8 yaşındaki Nael Mgattaf, 38 yaşındaki Mhemed Mgattaf ve 3 yaşındaki Isaac Ismael Mgattaf ile 32 yaşındaki Önder Demir ve 29 yaşındaki Gül Demir olduğu öğrenildi.

Nevşehir’deki faciada ortaya çıkan yürek yakan detay! 4 ay önce evlenen çift hayatını kaybetti - 4

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK MÜŞAHEDE ALTINDA

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Nael Mgattaf'ın durumunun ciddiyeti nedeniyle müşahede altında tutulduğu bildirildi. Diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin hafif yaralı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Bölgede derin üzüntüye neden olan olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

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