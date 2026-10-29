Kaya kütlelerinin göçmesiyle 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kapadokya'yı yasa boğan faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Peribacasının çökmesi sonucu Fransız vatandaşı 37 yaşındaki Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert ile 31 yaşındaki Fatih Eray Tuna ve aynı yaştaki eşi Begüm Çetinkaya Tuna yaşamını yitirdi.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ: YÜREK YAKAN DETAY

Faciada hayatını kaybeden genç çiftin hikâyesi yürekleri burktu. Fatih Eray Tuna'nın Sakarya'da bir basın kuruluşunda muhabir olarak görev yaptığı, eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın ise muhasebeci olduğu öğrenildi.

5 Temmuz 2026'da evlenen ve henüz 4 aylık evli olan çiftin, gezip görmek ve tatil yapmak amacıyla Kapadokya'ya geldiği belirlendi.