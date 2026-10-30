Arslan, sahiplendiği kargaya "Paşa" ismini verdi. Market içerisinde ona özel bir yer hazırlayan Arslan, Paşa ile bir çocuk gibi ilgilenmeye başladı. Günün belli saatlerinde markete gelen karga, burada yemek yiyor, uyuyor ve oyun oynuyor. Bir süre Arslan'ın yanında vakit geçiren Paşa, ardından özgürce uçup gidiyor.

BİR ÇOCUK GİBİ BÜYÜTTÜ! PAŞA'NIN MARKETTEKİ RUTİNİ DİKKAT ÇEKTİ Dükkan sahibi İsrafil Arslan, kargayla arasındaki dostluğun nasıl başladığını anlattı. Arslan, ilk karşılaştığında karganın hasta ve tedirgin olduğunu belirterek, "Dükkana gelmişti. Dışarıda gördüm, özgüvensizdi. Muhtemelen hasta olduğu için annesi terk etmişti. Ben de yan tarafta olan petshoptan kedi maması aldım. İlk gün birkaç parça yedi ve kaçtı. İkinci gün, üçüncü gün derken peşimden dükkana geldi." dedi.

Karganın akşam saatlerinde marketten ayrılmadığını anlatan Arslan, ona dükkanda bir yer gösterdiğini söyledi. Arslan, "Çık oraya uyu dedim, sözümü dinledi. Tedirgin olarak orada uyudu. Sonra bizi tanıdı, müşteri seslerini algıladı. Geleni gideni algıladı, beyninde yer etti. Güvende olduğunu hissetti." ifadelerini kullandı.



PAŞA'YA ÖZEL BAKIM! BANYOSUNU YAPIP GERİ DÖNÜYOR

Paşa'nın ilk geldiğinde tüylerinin de oldukça az olduğunu belirten Arslan, ona gösterdiği özeni şu sözlerle anlattı: "İlk gördüğümde zaten ense kısmında az tüy vardı, kuyruk kısmında hiçbir şey yoktu. Bir çocuğu sever gibi, merhametle büyüttüm. Güzel bir duygu, bu durumdan mahallemizde memnun. Hayvan dışarı çıkıp banyosunu yapıp geliyor. Ben onu temizliyorum, saçlarını tarıyorum. Bir çocuğu sever yetiştirirsin gibi baktım. Elimden geleni yaptım."



MARKETİN KAPISI HAYVANLARA HEP AÇIK

Hayvanlara karşı sevgisinin yeni olmadığını belirten İsrafil Arslan, daha önce de marketine gelen kedilere sahip çıktığını söyledi. Arslan, "Benim dükkanımda hiç hayvan eksik olmadı. Sürekli kedilerim de oluyordu. Kışın soğuk havalarda sürekli kedi gelir. Ben de sahip çıkar, bakarım." diye konuştu.