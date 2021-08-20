21 Ağustos 2021, Cumartesi
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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?
PCT testi mi ücretli mi olacak, ücretsiz mi? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde bazı yerlere girişte PCR testinin isteneceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından PCR testinin ücretli olup olmayacağı konusunda son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:40
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