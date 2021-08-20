PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

* Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını istenecek.

* Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edilecek.

* Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alınacak.