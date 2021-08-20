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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

PCT testi mi ücretli mi olacak, ücretsiz mi? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde bazı yerlere girişte PCR testinin isteneceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından PCR testinin ücretli olup olmayacağı konusunda son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 11:40
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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? PCR testi ücretli mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ıın PCR testi ile ilgili açıklamalarının ardından konu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandu. PCRt testi hakkında merak edilnleri yazımızda ele aldık. Peki, PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...

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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

* Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını istenecek.

* Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edilecek.

* Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alınacak.

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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

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PCR testi ücretli mi, ücretsiz mi? Okullarda, uçak ve şehirler arası otobüs seyahatleri, konserlerde PCR testi zorunlu mu?

"KENDİM YAŞADIM GÖRÜYORUM, AŞIDAN BAŞKA ALTERNATİF YOK)

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

İsmail Dönmez (41), hastaneye ilk geldiğinde durumunun kötü olduğunu ve nefes alamadığını belirterek, 10 gündür tedavi gördüğünü söyledi.