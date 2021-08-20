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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklancağı tarihi araştırıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:19
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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri bugün sona erecek. Üniversite geçmenin heyecanını yaşayan öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Eylül ayının ilk haftasında üniversite kayıtlarının başlayacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı da merak edilmeye başlandı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

05 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos'ta yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?

YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını müjdeledi.