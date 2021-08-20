21 Ağustos 2021, Cumartesi
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BUGÜN SON! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklancağı tarihi araştırıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:19
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