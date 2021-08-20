Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs imkanları devam ediyor. Üniversiteler ve bazı sektörler tarafından sağlanan burs imkanının yanı sıra ücretsiz yurtta konaklama, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi gibi birçok olanak bulunuyor. 7.800 TL'ye varan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, burs veren üniversiteler ve kurumlar hangileri? İşte haberin detayları...