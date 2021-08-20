21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...
Burs veren üniversiteler hangileri? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için üniversite tercihleri bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci tercih bildirimlerini yaparken, henüz tercih yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Tercih döneminin bitmesine saatler kala üniversiteler ve sektörler tarafından öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. Aylık 7.800 TL'ye varan burs miktarı ile öğrencilere yükseköğretim eğitimi süresince rahat nefes almaları sağlanıyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:40
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