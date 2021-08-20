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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

Burs veren üniversiteler hangileri? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için üniversite tercihleri bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci tercih bildirimlerini yaparken, henüz tercih yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Tercih döneminin bitmesine saatler kala üniversiteler ve sektörler tarafından öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. Aylık 7.800 TL'ye varan burs miktarı ile öğrencilere yükseköğretim eğitimi süresince rahat nefes almaları sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 10:40
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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs imkanları devam ediyor. Üniversiteler ve bazı sektörler tarafından sağlanan burs imkanının yanı sıra ücretsiz yurtta konaklama, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi gibi birçok olanak bulunuyor. 7.800 TL'ye varan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, burs veren üniversiteler ve kurumlar hangileri? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

BURS VEREN ÜNİVERSİTELER VE KURUMLAR

YKS tercihleri bugün sona eriyor. Tercih aşamasında öğrencileri dikkatini çekebilmek için birçok fırsat sunan üniversitelerden 7.800 TL'ye varan burs imkanı sağlanıyor. Milliyet'in haberine göre, burs veren üniversiteler ve kurumlar şu şekilde:

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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

İstanbul Teknik Üniversitesi: İTÜ'yü ilk sırada tercih edip lisans programına kayıt yaptıran ve ilk 1-100 arasındakilere 2.000 TL ile 2.500 TL burs, bilgisayar; şirket açma önceliği, ücretsiz yurt olanağı sunan üniversite, 101-1000 arasındakilere de 600 TL ile 1500 TL aralığında değişen miktarda burs ile yurtlarda indirim fırsatı sağlıyor.

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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

Abdullah Gül Üniversitesi: Tüm programlara en iyi sıralamayla yerleşenlere aylık 1.000 TL karşılıksız burs veriyor. İlk 3 sırada kazananlara dizüstü bilgisayar veren üniversite, ilk 1000'den gelen ve Hazırlık Okulu'nu başarıyla tamamlayanları ABD'de ücretsiz dil eğitimine gönderiyor.

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Üniversite öğrencilerine aylık 7.800 TL burs! Bugün sona eriyor! Ücretsiz yurt, iş garantisi, yurt dışında dil eğitimi...

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk tercihten girene 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL burs veren üniversitede Başarı Bursu kapsamında miktar aylık 7.800 TL'ye kadar çıkıyor.