Uzman erbaş alımı son dakika: 2021'de uzman erbaş alımı olacak mı? MSB duyuru sayfası...

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.