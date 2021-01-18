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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar ne kadar oldu? Bekçi alımı 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar ne kadar oldu?
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında alımlarına ara verilen bekçilik için yeni gelişmeler bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında kamuya personel alımı yapılacak. Alımların daha çok sağlık ve güvenlik güçleri odaklı olması bekleniyor. Hal böyle olunca bekçilik alımı için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.01.2021 16:23
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bekçi alımı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Uzun süredir bekçi alımları için bekleyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Mahalle ve caddelerde gecenin kartalları olan bekçilerimiz vatandaşın uykusunda güvenliğini sağlamakla şehirlerimizin refah seviyesini artırmışlardır. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar ne kadar oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.
BEKÇİ NASIL OLUNUR?
Bekçi alımlarının artmasıyla birlikte "Bekçi nasıl olunur?" gibi soruların cevapları da sıkça araştırılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu çerçevesinde Bekçi alımları yapılır.