Bekçi alımı 2021: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar ne kadar oldu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında alımlarına ara verilen bekçilik için yeni gelişmeler bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında kamuya personel alımı yapılacak. Alımların daha çok sağlık ve güvenlik güçleri odaklı olması bekleniyor. Hal böyle olunca bekçilik alımı için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Maaşlar ne kadar oldu?