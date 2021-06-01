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Haberler Galeri Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

Ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kkademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ortaokulların açılacağı tarihe çevrildi. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:37
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Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

Ortaokul ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme süreci kapsamında yüz yüze eğitim kararları açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yüz yüze eğitim kararının ardından gözler ortaokulların açılacağı tarihe çevrildi. İlkokullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'da başlarken, ortaokul ve liseler için takvim duyuruldu. Peki, ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? İşte cevaplar...

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Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

ORTAOKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda yüz yüze eğitim 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Ortaokullarda yüz yüze eğitim haftada 2 gün olacak şekilde yapılacak.

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Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

ORTAOKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

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Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı.