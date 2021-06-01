Ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? Yüz yüze eğitim takvimi!

Ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kkademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler ortaokulların açılacağı tarihe çevrildi. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, ortaokul ne zaman açılacak? Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar 7 Haziran Pazartesi açılıyor mu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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