Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Türkiye'de kademeli normalleşme dönemi başladı. Evlilik hazırlığında olan çiftler, normalleşme süreci ile birlikte en çok nikah ve düğün salonlarının kaç kişi kapasite olacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düğün ve nikahların nasıl yapılacağı konusunda detaylar açıklandı. Peki, düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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