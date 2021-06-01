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Haberler Galeri Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Türkiye'de kademeli normalleşme dönemi başladı. Evlilik hazırlığında olan çiftler, normalleşme süreci ile birlikte en çok nikah ve düğün salonlarının kaç kişi kapasite olacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düğün ve nikahların nasıl yapılacağı konusunda detaylar açıklandı. Peki, düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:47
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Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Düğün salonları ve nikahlar kaç kişilik olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Bu kapsamda düğün ve nikahların yapılabileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler düğün ve nikahların kaç kişi kapasitede olacağına çevrildi. Kademeli normalleşme kapsamında yayımlanan genelge ile merak edieln sorular yanıt buldu. Peki, düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

DÜĞÜN VE NİKAHLAR KAÇ KİŞİLİK OLACAK?

1 Haziran sonrası yeni normalleşme ile düğün ve nikahlar, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla yapılabilecek. Azami davetli sayısına ilişkin kısıtlama 15 Haziran Salı günü sona erecek.

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Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL YAPILACAK?

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

* Açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz uyacak.

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Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

* Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafe bırakılacak.

* Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulacak.

* Yiyecek-içecek ikramının yapılmayacak.

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Düğün ve nikahlar kaç kişilik olacak? Düğün salonları ve nikah kapasitesi kaç kişi? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

* Kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılacak.

* Azami 100 davetli ile sınırlandırılacak.