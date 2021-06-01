Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren yeni kademeli normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Düğün yapmaya hazırlanan çiftler kapasite sınırlamasını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, düğün ve nikahların belirli tarihe kadar azami 100 davetli ile sınırlandırılacağı bildirildi. Azami kapasite kısıtlamasının sona ereceği tarih de belli oldu. İşte düğün ve nikahlar ile ilgili alınan yeni kararlar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL