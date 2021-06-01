01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren yeni kademeli normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Düğün yapmaya hazırlanan çiftler kapasite sınırlamasını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, düğün ve nikahların belirli tarihe kadar azami 100 davetli ile sınırlandırılacağı bildirildi. Azami kapasite kısıtlamasının sona ereceği tarih de belli oldu. İşte düğün ve nikahlar ile ilgili alınan yeni kararlar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:52
  • 1
  • 14
Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

Düğün ve nikahlarda kapasite kısıtlaması ne zaman kalkacak? Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren düğün ve nikah detayları belli oldu. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte düğün ve nikahların belirli kurallar çerçevesinde yapılabileceği açıklandıktan sonra en çok merak edilenler arasında kapasite kısıtlaması yer almıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, belirli tarihten sonra azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamanın kalkacağı bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

DÜĞÜN VE NİKAHLARDA KAPASİTE KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

1 Haziran sonrası yeni normalleşme ile düğün ve nikahlar, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla yapılabilecek. Azami davetli sayısına ilişkin kısıtlama 15 Haziran Salı günü sona erecek.

  • 3
  • 14
Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran Salı günü son verileceği vurgulanan genelgede, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı, nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verileceği bildirildi.

  • 4
  • 14
Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL YAPILACAK?

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

* Açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz uyacak.

  • 5
  • 14
Evlenecekler dikkat! Kapasite kısıtlaması o tarihte sona erecek! Bu tarihten sonraki nikah ve düğünlerde...

* Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafe bırakılacak.

* Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulacak.

* Yiyecek-içecek ikramının yapılmayacak.