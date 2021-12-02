3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

3 ARALIK CUMA MESAJLARI!

* Ey Rabbim... Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.