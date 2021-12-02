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Haberler Galeri 3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel Cuma mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Cuma gününde sosyal medyada veya WhatsApp üzerinden mesaj göndermek bir gelenek halini almış durumda. Sevdiklerine, dostlarına veya arkadaşlarına Cuma günü için anlamlı mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar 3 Aralık Cuma mesajları hakkında araştırma yapıyor. Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajlarını haberimizden bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 02.12.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:17
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3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli sorgulanıyor. Cuma günü birbirine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajları hakkında araştırma yapıyor. Cuma günü sosyal medyadan veya WhatsApp'tan mesaj göndermek bir gelenek halini aldı. Sizler için derlediğimiz haberimizden, birbirinden güzel 3 Aralık Cuma mesajlarını bulabilir ve bu mesajları gönderebilirsiniz.

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3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

3 ARALIK CUMA MESAJLARI!

* Ey Rabbim... Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

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3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

* Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

* Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etmi bizi yüze rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz mübarek olsun

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3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

* Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun

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3 Aralık Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel, anlamlı Cuma mesajları sözleri resimli mesajları!

* Cuma günü,günlerin en kıymetlisi, Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir. Cumamız Mübarek olsun inşallah

* Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler tevbe edin kardeşler Allah belki affeder hayırlı Cumalar