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Haberler Galeri Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisini binlerce kişi merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama takvimini en kısa sürede yayınlayacaklarını söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 15:14
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Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanları ve kontenjanlar netleşti. MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

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Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

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Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

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Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?