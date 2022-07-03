Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisini binlerce kişi merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama takvimini en kısa sürede yayınlayacaklarını söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 15:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL