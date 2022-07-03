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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in müjdesini verdiği 20 bin öğretmen ataması takviminin belli olmasının ardından branş dağılımı merak ediliyordu. Buna göre, en fazla atama yapılacak ilk branş 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Peki, 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman? İşte 20 bin öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 15:01
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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı takibinde gerçekleştirilecek öğretmen ataması ön başvuru süreci için geri sayım başladı. Tercih yapacak adaylar, taban puan bilgilerini merak ediyordu. Peki, 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman? İşte 20 bin öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi...

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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, KONTENJAN VE TABAN PUANLAR

2022 yılı 20 bin öğretemen atamasına ilişkin atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi şu şekilde;

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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?
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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?
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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?