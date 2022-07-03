20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi! 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in müjdesini verdiği 20 bin öğretmen ataması takviminin belli olmasının ardından branş dağılımı merak ediliyordu. Buna göre, en fazla atama yapılacak ilk branş 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Peki, 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman? İşte 20 bin öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı, kontenjan ve taban puanlar listesi...