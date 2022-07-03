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Haberler Galeri DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilen 2022 DGS'ye binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Tercih döneminde kullanılacak puanları belirlemek için yapılan sınavın hangi tarihte sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:46
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DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM tarafından 3 Temmuz'da gerçekleştirilen 2022 DGS'nin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci, tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

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DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavının soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen soru ve cevapların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER NELER?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.