03 Temmuz 2022, Pazar
DGS sonuçları için flaş açıklama! ÖSYM son dakika duyurdu! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilen 2022 DGS'ye binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Tercih döneminde kullanılacak puanları belirlemek için yapılan sınavın hangi tarihte sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:46
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