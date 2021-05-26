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Haberler Galeri Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milyonlarca kişi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda araştırmalar sürerken, bugün gerçekleştirilecek toplantıda normalleşme sürecinin görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, normalleşme takvimi nasıl olacka? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:02
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Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Tam kapanma sonrası vaka sayısında görülen düşüş sonrası kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu uygulamanın 1 Haziran'a kadar süreceği bildirilirken, 1 Haziran sonrasındaki normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyor. Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, normalleşme takvimi nasıl olacka? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı saat 16.30'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de Youtube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki, aşılama takvimi ve normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nda alınan kararlar Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin açıklanması bekleniyor.

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Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

"BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

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Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKASI SAYILARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihler arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.