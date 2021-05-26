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Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milyonlarca kişi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda araştırmalar sürerken, bugün gerçekleştirilecek toplantıda normalleşme sürecinin görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, normalleşme takvimi nasıl olacka? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 09:37Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:02