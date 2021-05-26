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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...
Yasaklar için kritik karar. O iller bir adım önde gidiyor. Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor. Koronavirüs salgını sürecinde birçok kısıtlama ve önlem alındı. Aşılamanın artması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında gözler 1 Haziran'a çevrildi. Kademeli Normalleşme için ilk adım atılırken, özellikle mekanların açılma durumu ve hafta sonu yasakları için alınacak kararlar merak ediliyor. İllerin haftalık vaka sayılarında istenilen düşüşün yaşanmasının ardından açıklamanın gelmesi bekleniyor.