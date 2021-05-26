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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...

Yasaklar için kritik karar. O iller bir adım önde gidiyor. Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor. Koronavirüs salgını sürecinde birçok kısıtlama ve önlem alındı. Aşılamanın artması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında gözler 1 Haziran'a çevrildi. Kademeli Normalleşme için ilk adım atılırken, özellikle mekanların açılma durumu ve hafta sonu yasakları için alınacak kararlar merak ediliyor. İllerin haftalık vaka sayılarında istenilen düşüşün yaşanmasının ardından açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 01:30
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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...

Kabine Toplantısı sonrasında kademeli normalleşmenin ilk adımları atıldı. Mekanlar tamamen açılmak ve sokağa çıkma yasağında saat kısıtlamasının kalkmasını bekliyor. Aşılama uygulamasının hız kazanması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş başladı. Hal böyle olunca gözler alınacak yeni kararlara çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından illerin haftalık vaka haritası açıklandı. Bakan Koca, ise hangi illerin olumlu sonuçlar aldığı yönündeki açıklamalar ilgi çekiyor.

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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kontrollü normalleşme açıklamalarının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya başladı. Ülke genelinde hafta sonları tam gün, hafta içi ise akşam 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapalı tutulması durumunun ne zaman son bulacağı, alınacak olan yeni kararlarla netlik kazanacak.

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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...

Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...

AŞI OLMA ORANI KISITLAMALARA YÖN VERECEK

Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'lere dayanmışken, bu oran yüzde 4'e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.

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Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...

Vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.