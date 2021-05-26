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Haberler Galeri DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Son dakika... DGS başvurularının tamamlanmasın az bir zaman kaldı. 2021 DGS'ye katılacak adayların herhangi bir aksilik yaşamaması için başvurularını kısa süre içerisinde tamamlamaları gerektiği uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınav aşamasının detayları açıklandı. 2021 DGS ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 11:01
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DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

DGS için geri sayım başladı. 2021 DGS'ye katılacak adaylar için son dakika açıklaması geldi. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerinin çabuk tutmaları gerektiği konusunda uyarılar peş peşe geliyor. Başvuruların sona ermesine kısa süre kala, başvuru sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

21 Mayıs'ta başlayan DGS başvurularını 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. İnternet ortamında başvuru işlemlerinin yapılmasının ardından sınav ücreti yatırılarak, başvuru işlemleri tamamlanacak.

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DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 DGS sınav ücreti 150 TL olarak belirlendi.

DGS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

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DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)