DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Son dakika... DGS başvurularının tamamlanmasın az bir zaman kaldı. 2021 DGS'ye katılacak adayların herhangi bir aksilik yaşamaması için başvurularını kısa süre içerisinde tamamlamaları gerektiği uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru ve sınav aşamasının detayları açıklandı. 2021 DGS ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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