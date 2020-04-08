Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?

Nisan ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı. LGS sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler Nisan ayı örnek soru kitapçığını araştırıyor. Nisan ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. Peki, LGS ne zaman? İşte 2020 LGS sınavı Nisan ayı örnek sorular ve cevap anahtarı...