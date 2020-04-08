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Haberler Galeri Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?

Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?

Nisan ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı. LGS sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler Nisan ayı örnek soru kitapçığını araştırıyor. Nisan ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. Peki, LGS ne zaman? İşte 2020 LGS sınavı Nisan ayı örnek sorular ve cevap anahtarı...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 17:08
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Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?

2020 LGS sınavı için hazırlıklar sürüyor. Binlerce öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde işlerini kolaylaştırmak için her ay erişime açılan örnek sorular listesinin Nisan ayı soruları paylaşıldı. Nisan ayı örnek sorular listesi, sayısal bölümde toplam 20, sözel bölümde ise toplam 25 sorudan oluşuyor. Peki, 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS Nisan ayı örnek sorular ve cevap anahtarı...

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Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
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Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
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Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?