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Haberler Galeri Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı. Millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 19:31
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Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ PAYLAŞIMI


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Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı
İstanbul’a nefes aldıracak, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi muhalefetin hedefi oldu. İmara açılacağı, bina dikileceği ya da Atatürk isminin unutturulacağı iddia edilse de, projeyle alan devasa bir yeşil alana dönüşecek.
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Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı
Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismiyle anılacak.
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Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı
Bu bölüme uçak bakımları için hangarlar, kapalı otopark ve Devlet Konukevi Yerleşkesi yapılacak. Kapalı otopark içerisinde metroya bağlantı olduğu için fuar organizasyonlarında da kullanılacak.
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Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı
Projeye göre havalimanındaki 8 milyon 540 bin metrekarelik alanın yüzde 30’unda genel havacılık ve yüzde 9’unda askeri havacılık devam edecek. Florya tarafındaki piste dokunulmayacak.