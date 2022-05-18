Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı. Millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 19:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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