19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Bu hafta kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta kargoların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. 19 Mayıs kargo çalışma sistemi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.05.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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