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Haberler Galeri 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?

19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Bu hafta kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta kargoların çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. 19 Mayıs kargo çalışma sistemi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 17:00
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19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs’ta kapalı mı?

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanacak. Kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs’ta kapalı mı?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum çalışmalara ara verecek. Bu kapsamda kargo şirketleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo 20 Mayıs 2022 Cuma günü normal mesaisine başlayacak.

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19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs’ta kapalı mı?

2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs’ta kapalı mı?

2011 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

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19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs’ta kapalı mı?

2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.