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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatikler" ülke genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Giriş Tarihi: 13.02.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 13:38
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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan "Nüfusmatik" uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan Nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabilecek.

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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi

BİR AYDA 10 BİNİ AŞKIN KİŞİ İŞLEM YAPTI

İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlarımız Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra;

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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi

-Kimlik Kartı İşlemleri (Bilgi Görüntüleme, Pin, Kişisel Mesaj değiştirme vb.)
-Adres Beyanı
-Kimlik Kartı Başvurusu
-15 Yaş Altı Çocukların Ebeveynleri Tarafından Kimlik Kartı Başvurusu

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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi

-Kimlik Kartına e-imza Yükleme
-Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Yükleme,
-Randevu, işlemlerini gerçekleştirebiliyor