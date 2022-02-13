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Nüfusmatikler vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor! 81 ilde aktif hale geldi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatikler" ülke genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.
Giriş Tarihi: 13.02.2022 13:37Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 13:38