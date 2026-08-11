Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı

Yeni nesil suç örgütleri, hareket kabiliyeti yüksek motosikletleri ve genç kuryelerin ekonomik kırılganlığını hedef alıyor. Uzmanlar ise mesleğe girişlerde sıkı denetim ve dijital platformlarda daha güçlü kimlik kontrolü çağrısı yaptı.

Ülke genelinde kullanımı her geçen gün artan motosikletler, şehir içi ulaşımda sağladığı hız ve pratiklikle hayatı kolaylaştırırken, beraberinde kayıt dışılık ve güvenlik risklerini de gündeme taşıyor. TEHLİKE BÜYÜYOR

Motosiklet kullanımındaki artışla birlikte büyüyen kurye sektöründe ise en büyük tehdit, kayıt dışı çalışanlar olarak öne çıkıyor.

Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin, motosikletlerin sağladığı hareket kabiliyeti ile genç kuryelerin ekonomik kırılganlığından faydalanarak bu alanı hedef alması, sektörde acil denetim ve kayıt zorunluluğunu gündeme taşıdı.

İstanbul Motorcu Kuryeler Derneği Başkanı Cesur Yılmaz Gözaçık, kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha etkin yapılması gerektiğini söyledi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ VE SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Sabah'ta yer alan habere göre, sektör temsilcileri ve emektarları, suç odaklarının bu alana sızmasının önüne geçilmesi için kayıt dışılığın tamamen engellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Gözaçık, suç örgütlerinin kuryeleri ağlarına çekmeye çalışmasının mesleğin itibarını zedelediğini belirterek, "Yüz binlerce motokurye gerçekten ekmeğinin peşinde. Birkaç kişinin suça karışması bütün kuryeleri zan altında bırakmamalı. Dernek olarak talebimiz, kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılmasıdır. Kurumlar arası bilgi paylaşımıyla suç örgütlerinin bu alana sızması engellenmelidir." ifadelerine yer verdi.