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Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni nesil suç örgütleri, hareket kabiliyeti yüksek motosikletleri ve genç kuryelerin ekonomik kırılganlığını hedef alıyor. Uzmanlar ise mesleğe girişlerde sıkı denetim ve dijital platformlarda daha güçlü kimlik kontrolü çağrısı yaptı.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 1

Ülke genelinde kullanımı her geçen gün artan motosikletler, şehir içi ulaşımda sağladığı hız ve pratiklikle hayatı kolaylaştırırken, beraberinde kayıt dışılık ve güvenlik risklerini de gündeme taşıyor.

TEHLİKE BÜYÜYOR
Motosiklet kullanımındaki artışla birlikte büyüyen kurye sektöründe ise en büyük tehdit, kayıt dışı çalışanlar olarak öne çıkıyor.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 2

Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin, motosikletlerin sağladığı hareket kabiliyeti ile genç kuryelerin ekonomik kırılganlığından faydalanarak bu alanı hedef alması, sektörde acil denetim ve kayıt zorunluluğunu gündeme taşıdı.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 3

İstanbul Motorcu Kuryeler Derneği Başkanı Cesur Yılmaz Gözaçık, kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha etkin yapılması gerektiğini söyledi.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 4

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ VE SIKI DENETİM ÇAĞRISI
Sabah'ta yer alan habere göre, sektör temsilcileri ve emektarları, suç odaklarının bu alana sızmasının önüne geçilmesi için kayıt dışılığın tamamen engellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Gözaçık, suç örgütlerinin kuryeleri ağlarına çekmeye çalışmasının mesleğin itibarını zedelediğini belirterek, "Yüz binlerce motokurye gerçekten ekmeğinin peşinde. Birkaç kişinin suça karışması bütün kuryeleri zan altında bırakmamalı. Dernek olarak talebimiz, kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılmasıdır. Kurumlar arası bilgi paylaşımıyla suç örgütlerinin bu alana sızması engellenmelidir." ifadelerine yer verdi.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 5

"KOLAY PARA VAATLERİ GELECEĞİ RİSKE ATAR"
Ayrıca 12 yıllık motokurye Tolga Bahtiyar, genç meslektaşlarına çağrıda bulunarak denetimin önemine vurgu yaptı. Bahtiyar, "Trafik, uzun çalışma saatleri ve zaman baskısıyla mücadele ederken bir de bu tür yapılarla anılmak bizi üzüyor. Kısa vadede cazip görünen 'kolay para' vaatleri hem özgürlüğü hem de geleceği riske atar. Genç arkadaşlarımız helal kazançlarına sahip çıkmalı. Sektörde hem bilinçlendirme hem de denetimler artırılmalı." dedi.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 6

Kuryelerin trafikte karşılaştıkları olumsuzluklara karşı korunmak amacıyla kullandıkları kask kameraları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Kuryelerin paket teslimi sırasında kasklarındaki kameralarla yaşananları kayıt altına alması nedeniyle birçok sitede kaskla girişler yasaklandı.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 7

"ÖZEL BİR HUKUKİ DÜZENLEME YAPILMALI"
Avukat İyaz Çimen, kask kameralarının güvenlik açısından önemli olduğunu ancak görüntülerin sosyal medyada izinsiz paylaşılmasının ceza sorumluluğu doğurabileceğini belirtti. Çimen, "Kask kamerası kullanımı tek başına suç değildir. Ancak kişilerin yüzünün, plakasının veya özel yaşam alanlarının kaydedilmesi ve yayımlanması ceza sorumluluğu doğurur. Toptan bir yasak yerine, kayıt amacını, saklama süresini, erişim yetkisini ve anonimleştirme yükümlülüğünü belirleyen özel bir hukuki düzenleme yapılmalıdır." dedi.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 8

GENÇ SÜRÜCÜLER İÇİN EĞİTİM VE EKİPMAN HAYATİ ÖNEMDE
İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de trafikteki her 5 araçtan birini motosikletler oluşturuyor. Ancak motosiklet kullanımındaki bu yoğunluk, trafik kazalarına da olumsuz yansıyor. Trafik kazalarının yüzde 50,2'sine motosikletler karışırken, yıllık can kaybı 1.553'ten 1.675'e yükselmiş durumda. Kazaların ve güvenlik sorunlarının önüne geçilmesinde, kayıt altına almanın yanı sıra nitelikli eğitimin de belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 9

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Başkanı Murat Tomris, kazalara karışan sürücülerin ağırlıklı olarak 16-30 yaş aralığında olduğuna dikkat çekerek çözüm yoluna işaret etti.

Motokuryeler çetelerin hedefinde! Kayıt dışı kurye alarmı 10

"MOTOSİKLETİ SUÇLA DEĞİL, GÜVENLİ ULAŞIM KÜLTÜRÜYLE ÖZDEŞLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Tomris, "Trafik yoğunluğu ve ekonomik nedenlerle motosiklet kullanımı arttı ancak sürücü eğitimi ve ehliyet süreçleri aynı hızda gelişmedi. Kaliteli, sertifikalı koruyucu ekipman kullanımı ve doğru sürüş eğitimi hayati önem taşıyor. Motosikleti suçla değil, eğitim, bilinç ve güvenli ulaşım kültürüyle özdeşleştirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

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