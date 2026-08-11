Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na
Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı doğrudan halkın oylarıyla seçtiği tarihi dönüm noktasının üzerinden 12 yılı geride bıraktı. 10 Ağustos 2014'te sandıkta tecelli eden güçlü irade; vesayetin tasfiyesinden savunma sanayiindeki tarihi rekorlara, dış politikadaki küresel aktörlükten toplumsal reformlara kadar her alanda Türkiye'nin çehresini değiştiren büyük bir yükseliş destanına dönüştü.
10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihi yine bir dönüm noktasına sahne oldu. O gün sandık başına giden millet doğrudan oyları ile cumhurbaşkanını seçti. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan milletin oyları ile seçilen birinci cumhurbaşkanı oldu.
12 yıl önce sandıktan çıkan o irade 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütünleşerek, Türkiye'nin büyük dönüşümünün önünü açtı.
İNSAN HAKLARINDA ÇIĞIR AÇILDI
Başkan Erdoğan'ın halkın oylarıyla işbaşına gelmesiyle birlikte, vesayetin kökü de kazınmaya başladı. 30 Mayıs 2019'da duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve 2 Mart 2021'de ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı ile insan hakları noktasında devrim niteliğinde adımlar atıldı. 2018 yılında CİMER hayata geçirilerek devletin en tepesine vatandaşın ulaşmasının yolu açıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Aile Destek Programı hayata geçirildi. Program sayesinde ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 81 ilde uygulamaya giren Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile genç çiftlere faizsiz kredi teşviki sunuldu.
KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ GELDİ
Sabah'ın haberine göre 2013 Demokratikleşme Paketi ile kamu kurumlarında kaldırılan başörtüsü yasağının kapsamı; 2015'te kadın hakim ve savcılar, 2016'da emniyet mensupları ve Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle tamamen genişletildi. Başörtülü kadınlar, kamunun her alanında yer buldu.