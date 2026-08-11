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Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı doğrudan halkın oylarıyla seçtiği tarihi dönüm noktasının üzerinden 12 yılı geride bıraktı. 10 Ağustos 2014'te sandıkta tecelli eden güçlü irade; vesayetin tasfiyesinden savunma sanayiindeki tarihi rekorlara, dış politikadaki küresel aktörlükten toplumsal reformlara kadar her alanda Türkiye'nin çehresini değiştiren büyük bir yükseliş destanına dönüştü.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 1

10 Ağustos 2014, Türk demokrasi tarihi yine bir dönüm noktasına sahne oldu. O gün sandık başına giden millet doğrudan oyları ile cumhurbaşkanını seçti. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan milletin oyları ile seçilen birinci cumhurbaşkanı oldu.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 2

12 yıl önce sandıktan çıkan o irade 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütünleşerek, Türkiye'nin büyük dönüşümünün önünü açtı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 3

İNSAN HAKLARINDA ÇIĞIR AÇILDI
Başkan Erdoğan'ın halkın oylarıyla işbaşına gelmesiyle birlikte, vesayetin kökü de kazınmaya başladı. 30 Mayıs 2019'da duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve 2 Mart 2021'de ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı ile insan hakları noktasında devrim niteliğinde adımlar atıldı. 2018 yılında CİMER hayata geçirilerek devletin en tepesine vatandaşın ulaşmasının yolu açıldı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Aile Destek Programı hayata geçirildi. Program sayesinde ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 81 ilde uygulamaya giren Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile genç çiftlere faizsiz kredi teşviki sunuldu.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 5

KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ GELDİ
Sabah'ın haberine göre 2013 Demokratikleşme Paketi ile kamu kurumlarında kaldırılan başörtüsü yasağının kapsamı; 2015'te kadın hakim ve savcılar, 2016'da emniyet mensupları ve Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle tamamen genişletildi. Başörtülü kadınlar, kamunun her alanında yer buldu.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 6

KADES UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ
KADES (Kadın Destek) uygulaması, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde geliştirilen bu resmi uygulama, kadınların acil durumlarda tek tuşla konum bildirerek yardım çağrısı yapmasını sağladı. 6 milyondan fazla kadın uygulamayı indirdi. Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 81 ilin tamamında faaliyete geçirildi.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 7

HER ALANDA KAPSAMLI REFORMLAR
2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurularak cemevlerinin aydınlatma, su, bakım-onarım ve imar gibi kamusal ihtiyaçlarının devlet desteği kapsamına alınması sağlandı. Azınlık vakıflarına ait binlerce taşınmazın tapusu hak sahiplerine devredildi veya bedelleri ödendi.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 8

Ayrıca 2023 yılında İstanbul Yeşilköy'de açılan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi, cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilen ilk kilisesi olarak kayıtlara geçti.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 9

DIŞ POLİTİKA MİLLİ BİR ÇİZGİYE GELDİ
12 yıllık dönemde Türkiye'nin dış politikadaki ağırlığı arttı. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Kafkasya'ya, Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'ye, Afrika'da tarihi açılıma kadar birçok başlıkta Türkiye, yalnızca gelişmeleri izleyen değil, çözüm üretmeye çalışan bir aktör oldu. Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söylemi öncü bir tespit olarak dünyada geniş taraftar buldu.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 10

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞI BİTİRİLDİ
Mazlum milletlerin sesi olan Erdoğan, 2010 yılında başlayan Suriye iç savaşının mazlumların yanında durarak zaferle bitmesini sağladı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 11

FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Ülkeyi bir ur gibi saran FETÖ büyük bir mücadele verilerek temizlendi. FETÖ'cü cuntacıların darbe girişimi Başkan Erdoğan'ın cesur liderliğiyle engellendi.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 12

SAVUNMADA TARİHİ REKOR
Türk savunma ve havacılık sanayii, 2002 yılında yaklaşık % 20 seviyelerinde olan yerlilik oranını yürüttüğü milli teknoloji hamleleriyle % 83'ün üzerine çıkarırken, sektörün mali ve ticari büyüklüğünde de tarihi rekorlara imza attı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 13

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen savunma ve havacılık ihracatı, yaklaşık 40 katlık bir artış göstererek 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 14

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ
Erdoğan'ın liderliği sürecinde Türk dünyası ile olan ilişkiler de geliştirildi. Ortak alfabe noktasında önemli adımlar atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davasının dünyaya duyurulmasında Erdoğan öncülük etti.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 15

GAZZE'NİN SESİ ERDOĞAN
Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de estirdiği zulüm fırtınasına karşı en güçlü duruş Türkiye'den geldi. Erdoğan her uluslararası platformda açıkça Gazze'den yana tavır aldı. Dünya kamuoyunu ayağa kaldıran Erdoğan, Gazze'de barışın sağlanmasının en büyük mimarı oldu.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 16

AYASOFYA YENİDEN İBADETE AÇILDI
Danıştay 10. Dairesi'nin 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla 85 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Fatih'in emaneti cami, UNESCO Dünya Mirası statüsünü koruyarak yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 17

DEPREM BÖLGESİNE 455 BİN KONUT
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizi yerle bir eden asrın deprem felaketinin yaraları Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde hızla sarıldı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 18

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde başlatılan "Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projelerle yapımı tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 19

İSLAM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN ANLAŞMA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ve güvenlik alanlarında stratejik işbirliğini en üst seviyeye taşıyan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de düzenlenen tarihi zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalandı.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 20

Taraf ülkelerden birine yapılan silahlı saldırıyı tüm üye ülkelere yapılmış sayan kolektif güvenlik esaslı pakt; Türkiye'nin savunma sanayii birikimi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Pakistan'ın stratejik kapasitesini birleştirerek bölgesel caydırıcılığı artırmayı ve savunma teknolojilerinde derin entegrasyon sağlamayı hedefliyor.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 21

PKK SİLAH BIRAKTI
Terörsüz Türkiye ideali doğrultusunda, Türkiye'nin başına 50 yıldır bela olan PKK terör örgütü de silahlarını bıraktığını açıkladı. Böylece Türkiye'de iç cephe tahkim edilirken, terör sorunu da tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu.

Millet Başkan Erdoğan'ı seçti Türkiye yükseldi! Türkiye'nin yüzünü değiştiren kilit taşları: Ayasofya'nın açılışından Mekke Paktı'na 22

5. NESİL SAVAŞ UÇAKLARI
Türk savunma sanayiinin havacılık alanında ulaştığı teknolojik olgunluğun simgeleri olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN ve insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin hava hâkimiyeti konseptinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Üretilen savunma ürünleri dünyada parmak ile gösteriliyor.

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