MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sunduğunu duyurdu. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, Threads, Instagram ekibi tarafından oluşturulan bir uygulamadır ve metin içeriklerini paylaşma ve herkese açık sohbetlere katılma imkanı sunmaktadır.

Threads, Meta'nın sosyal medya stratejisinde önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Instagram ekibi tarafından geliştirilen bu yeni uygulama, kullanıcılara metin tabanlı içerikler paylaşma ve bu içeriklere katılım sağlama imkanı sunuyor. Böylece, kullanıcılar hızlı ve kolay bir şekilde fikir alışverişinde bulunabilir, ilgi alanlarına göre gruplara katılabilir ve herkese açık sohbetlere dahil olabilirler.