06 Temmuz 2023, Perşembe
MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...
"Threads nedir, nasıl kayıt olunur?" sorusu Türkiye'de ve Dünya'da araştırılmaya başlandı. Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulamasında ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, threads nasıl üye olunur, neren indirilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:40
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