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MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

"Threads nedir, nasıl kayıt olunur?" sorusu Türkiye'de ve Dünya'da araştırılmaya başlandı. Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulamasında ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, threads nasıl üye olunur, neren indirilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:40
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MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

"Instagram threads nedir, ne anlama geliyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Twitter'a rakip olması beklenen Threads uygulamasının kullanıma sunulması üzerine teknoloji tutkunları "Threads nedir, nasıl kayıt olunur?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, yeni sosyal medya platformu hakkında tüm bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

THREADS NEDİR?

Instagram'la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store'da da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor. Meta, platformu "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtıyor.Threads, üreticiler için tasarlanmış bir Slack yedeğidir. Beklediğiniz tüm entegrasyonlarla Threads, hızlı ve gündelik sohbetler için sohbet ve geri kalan her şey için zincirli tartışmalar sunuyor.

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MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

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MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

THREADS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR VE NE İŞE YARAR?

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Threads'de toplulukların bugün ilgilendikleri konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışabileceği bir yer olacak. İlgilendiğiniz şey ne olursa olsun, en sevdiğiniz içerik oluşturucuları ve aynı şeyleri seven diğerlerini takip edip onlarla doğrudan bağlantı kurabilir veya fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için kendinize ait sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sunduğunu duyurdu. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, Threads, Instagram ekibi tarafından oluşturulan bir uygulamadır ve metin içeriklerini paylaşma ve herkese açık sohbetlere katılma imkanı sunmaktadır.

Threads, Meta'nın sosyal medya stratejisinde önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Instagram ekibi tarafından geliştirilen bu yeni uygulama, kullanıcılara metin tabanlı içerikler paylaşma ve bu içeriklere katılım sağlama imkanı sunuyor. Böylece, kullanıcılar hızlı ve kolay bir şekilde fikir alışverişinde bulunabilir, ilgi alanlarına göre gruplara katılabilir ve herkese açık sohbetlere dahil olabilirler.