Milli televizyonlara 'batı ambargosu' mu? Rekabet Kurumu dijital devleri mercek altına aldı
Türkiye'nin ekonomi, kültür ve hatta milli güvenliğini hedef alan sinsi bir tehdit olarak nitelendirilen "Dijital Abluka"ya karşı devletin zirvesi harekete geçti. Reklam gelirlerinin hızla küresel dijital platformlara kayması ve yerli medyanın bu süreçte güç kaybetmesi üzerine Rekabet Kurumu geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Batı merkezli teknoloji devlerinin reklam pazarındaki hakimiyetini ve yerli yayıncıları korumaya yönelik yeni düzenleme hazırlıklarını tüm detaylarıyla paylaştı.
GELENEKSEL MEDYA DİJİTAL TEHDİT ALTINDA
Dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve gerilimlerin ortasında Türkiye, bir yandan da sinsi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya kalıyor. Aile yapısından ekonomiye kadar pek çok alanı tehdit eden bu dijital abluka, geleneksel medyanın reklam pastasındaki payını her geçen gün eritiyor.
Konuyla ilgili kritik verileri paylaşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Geleneksel medyanın Türkiye'de çok önemli bir işleve sahip olduğunu biliyoruz. Ancak geleneksel medya, görsel medya ve yazılı medya bugün dramatik bir şekilde reklam gelirlerini kaybediyor." ifadelerini kullandı.
Reklam yatırımlarının Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli platformlara yönelmesi, yerli sermayenin yurt dışına akmasına neden olurken sektörün alarm vermesine yol açıyor.
REKLAM PAZARINDA %30'LUK KOMİSYON OYUNU
Televizyon ve gazeteler Türkiye'de hâlâ toplumun merkezinde yer alsa da, reklam ajanslarının rotasını dijital platformlara kırmasının ardındaki en büyük nedenin "komisyon oranları" olduğu belirtiliyor. Dijital devlerin reklam ajanslarına sunduğu avantajları değerlendiren Birol Küle, "Bu organik bir kaybediş mi yoksa altında başka sebepler mi var? Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelir kaybının önüne geçmek, yazılı ve görsel medyayı güçlendirmek adına pazar payındaki bu dramatik düşüşün hangi sebeplere bağlı olduğunu araştırıyoruz." sözleriyle aktardı.
Verilere göre dijital platformlar reklam ajanslarına %30'un üzerinde komisyon verirken, yerli televizyonlarda bu oran %7 seviyelerinde kalarak haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor.
BATI MERKEZLİ TEKELLERE KARŞI 'ADİL YARIŞ' İNCELEMESİ
Rekabet Kurumu, dijital platformların pazar gücünü kullanarak yerli rakiplerini dışlayıp dışlamadığını saptamak için düğmeye bastı. Ulusal medyanın toplam reklam gelirinden aldığı payın %10'un altına düştüğüne dikkat çeken Küle, "Pazarda adil bir yarış var mı, pazara girişler konusunda bir engel söz konusu mu, buna bakıyoruz. Hakim durumdaki pazar gücünü elinde tutan teşebbüslerin rakiplerini dışlayıp dışlamadığı merceğimiz altında." şeklinde konuştu.