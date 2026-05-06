Milli televizyonlara 'batı ambargosu' mu? Rekabet Kurumu dijital devleri mercek altına aldı

Dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve gerilimlerin ortasında Türkiye, bir yandan da sinsi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya kalıyor. Aile yapısından ekonomiye kadar pek çok alanı tehdit eden bu dijital abluka, geleneksel medyanın reklam pastasındaki payını her geçen gün eritiyor.

Konuyla ilgili kritik verileri paylaşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Geleneksel medyanın Türkiye'de çok önemli bir işleve sahip olduğunu biliyoruz. Ancak geleneksel medya, görsel medya ve yazılı medya bugün dramatik bir şekilde reklam gelirlerini kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Reklam yatırımlarının Meta, X, Google ve TikTok gibi yabancı sahipli platformlara yönelmesi, yerli sermayenin yurt dışına akmasına neden olurken sektörün alarm vermesine yol açıyor.