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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2022/11 kapsamında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 31 bin 183 personel alımında son viraja girildi. 30 Kasım'da başlayan tercih süreci 5 Aralık'ta sona erdi. 30 bin sağlık personeli, 1.183 sözleşmeli personel ataması için başvuru yapan vatnadaşlar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu?31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...