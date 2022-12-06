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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/11 kapsamında Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 31 bin 183 personel alımında son viraja girildi. 30 Kasım'da başlayan tercih süreci 5 Aralık'ta sona erdi. 30 bin sağlık personeli, 1.183 sözleşmeli personel ataması için başvuru yapan vatnadaşlar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları için tarih belli oldu mu?31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:21
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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları heyecanla bekleniyor. 5 Aralık'ta sona eren KPSS 2022/11 tercih sürecinin ardından adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bu atama döneminde toplam 31 bin 183 personel alımı yapılacak. On binlerce adayın başvuru yaptığı KPSS 2022/11 tercih sürecine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları için tarih açıklandı mı? 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından
öğrenebilecekler. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. KPSS 2022/11 tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

Adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak.

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA ŞARTLARI

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları için GERİ SAYIM! 31.183 personel alımı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.