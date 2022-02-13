Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul'da vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. Vatandaş her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. "Ben açlığa katlanırım, her şeye katlanırım ama namusuz olmaya vatansız olmaya katlanamam" ifadelerini kullanan vatandaş "Proje memleketi bölme projesi. 6 tane birbirinden bağımsız partiler nasıl yönetecekler?" dedi. Bir başka vatandan ise A Haber'i hedef alanlara tepki göstererek "Boş konuşuyorlar. Bunlar hep muhalefet. Şurada yaptığınız yayını bile istemiyorlar. A Haber'i doğruları söylediği için hazmedemiyorlar." şeklinde konuştu.