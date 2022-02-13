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Haberler Galeri Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul'da vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. Vatandaş her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. "Ben açlığa katlanırım, her şeye katlanırım ama namusuz olmaya vatansız olmaya katlanamam" ifadelerini kullanan vatandaş "Proje memleketi bölme projesi. 6 tane birbirinden bağımsız partiler nasıl yönetecekler?" dedi. Bir başka vatandan ise A Haber'i hedef alanlara tepki göstererek "Boş konuşuyorlar. Bunlar hep muhalefet. Şurada yaptığınız yayını bile istemiyorlar. A Haber'i doğruları söylediği için hazmedemiyorlar." şeklinde konuştu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 16:55
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Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

Siyaset gündemi yoğun… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun su fiyatlarının en fazla olduğu İzmir'i ve suya zam yapılmayacağının belirtilmesine rağmen defalarca zam yapılan İstanbul'daki fiyatları göz ardı edip "elektrik faturasını ödemeyeceğim" diyerek ne amaçladı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefetin Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına neden rahatsız oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Millet İttifakı projedir" diyerek ne demek istedi? A Haber Yurt – İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak vatandaşlara sordu. İşte yanıtlar…

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Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

- İşine gelmiyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu bir gerçek. Adam hasta oldu attıkları tweetleri gördük. Ayıp bunlar. PKK'nın HDP'nin onun bunun gemisine su taşıyorlar.

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Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

"ADAYLARI KILIÇDAROĞLU"

- Adayları aslında belli de söylemek istemiyorlar. Onların adayı Kılıçdaroğlu o belli. Şimdiye kadar projelerini göremedik. Gören varsa bize anlatsın.

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Millet İttifakı’na ve Kemal Kılıçdaroğlu’na maniyle seslendi: Sensin vatanın başına çorap ören! A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki: Doğruları söylediği için hazmedemiyorlar

A HABER'İ NEDEN HAZMEDEMİYORLAR?

- Boş konuşuyorlar. Bunlar hep muhalefet. Şurada yaptığınız yayını bile istemiyorlar. A Haber'i doğruları söylediği için hazmedemiyorlar. Herkes rahatça tartışabiliyor. Siz burada yayın yapıyorsunuz. İstediği kanal rahatça yayın yapabiliyor. Çekememezlik var ondan. Çünkü doğrular. İstanbul Büyükşehir'in bir tane yaptığı bir şey göstersinler.