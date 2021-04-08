Meteoroloji'nin kar ve soğuk hava uyarıları neyi ifade ediyor? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?

Balkanlar'dan gelen kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak eden milyonlara Meteoroloji'den cevap geldi. "İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?" soruları cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar ve soğuk hava uyarıları A Haber canlı yayınından Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz tarafından yorumlandı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?