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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji'nin kar ve soğuk hava uyarıları neyi ifade ediyor? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Meteoroloji'nin kar ve soğuk hava uyarıları neyi ifade ediyor? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?
Balkanlar'dan gelen
kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak eden milyonlara Meteoroloji'den cevap geldi. " İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?" soruları cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar ve soğuk hava uyarıları A Haber canlı yayınından Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz tarafından yorumlandı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Giriş Tarihi: 08.04.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 15:59
Türkiye genelinde havaların soğuması gözleri Meteoroloji'ye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdu iç kesimleri olmak üzere Batı'yı da
kar yağışlarına karşı uyardı. Yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarıları A Haber'de değerlendirildi. Milyonlarca vatandaşın "İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?" sorularına cevap verildi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Kar yağışlarının yurdu etkisi altına alacağını belirten Şahbaz,
"Bugün yurdun kuzeybatısından yağışlı ve soğuk hava giriş yaptı. Önümüzdeki günlerde de soğuk hava va yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar da Batı'dan başlayarak 6 ila 12 derece altında düşmesini bekliyoruz. Bu sıcaklık düşüşünün önümüzdeki hafta da devam etmesini bekliyoruz. Bu düşüşler yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışlarını beraberinde getirecek." şeklinde konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.