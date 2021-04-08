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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor! Uzmanlardan Ramazan ayı uyarısı Koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor! Uzmanlardan Ramazan ayı uyarısı
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak. Son günlerde artan vakalar sonrası gözler Ramazan ayında alınacak kararlara çevrildi. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıkarken, uzmanlardan uyarılar geliyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 13:19
Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.
EVLERDE DE KURALLARA UYALIM
SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde kırmızı renkle yer alan Amasya'da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, "Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarıda uyulmalı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Amasya'da 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 279.89 olan vaka sayısı, 370.50'ye çıktı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentte kalabalıkların artış gösterdiği görülüyor. Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı.
'EV İÇİ BULAŞLAR ÇOK SIK RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM' Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Dr. Erman Zengin, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın risk haritasında Amasya ve Karadeniz bölgesinde 100 binde yüzün üzerindeki iller olarak kırmızı olarak vaka artışımız gözükmekteydi. Tabi bununla ilgili tedbirleri alıyoruz, sağlık teşkilatı olarak gerekeni yapıyoruz. Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarda uyulmalı. Vatandaşlarımız bu noktada bizim sağlık teşkilatımıza, emniyet güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize destek olurlarsa umarım bu pandemi sürecinde vakalarımızı hızla düşürerek kontrol edebilir düzeylere de düşüreceğiz" dedi.