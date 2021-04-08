Koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor! Uzmanlardan Ramazan ayı uyarısı

'EV İÇİ BULAŞLAR ÇOK SIK RASTLADIĞIMIZ BİR DURUM'

Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Dr. Erman Zengin, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın risk haritasında Amasya ve Karadeniz bölgesinde 100 binde yüzün üzerindeki iller olarak kırmızı olarak vaka artışımız gözükmekteydi. Tabi bununla ilgili tedbirleri alıyoruz, sağlık teşkilatı olarak gerekeni yapıyoruz. Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarda uyulmalı. Vatandaşlarımız bu noktada bizim sağlık teşkilatımıza, emniyet güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize destek olurlarsa umarım bu pandemi sürecinde vakalarımızı hızla düşürerek kontrol edebilir düzeylere de düşüreceğiz" dedi.

