Ramazan'da tam kapanma var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayında olup olmayacağı, kafelerin çalışma durumu ve tam kapanma gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, 21 günlük tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu son dakika! Ramazan'da tam kapanma var mı? Hafta içi ve hafta sonu...