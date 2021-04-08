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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 21 günlük tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu son dakika! Ramazan'da tam kapanma var mı? Hafta içi ve hafta sonu... 21 günlük tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu son dakika! Ramazan'da tam kapanma var mı? Hafta içi ve hafta sonu...
21 günlük tam kapanma olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde bugün toplanacak. Ramazan ayında yeni tedbirlerin alınması ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sosyal medyada 21 günlük tam kapanma iddiaları ise gündemin ilk sırasına yerleşiyor. İşte, Ramazan'da tam kapanma var mı? Hafta içi ve hafta sonu...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 16:05
Ramazan'da tam kapanma var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayında olup olmayacağı, kafelerin çalışma durumu ve tam kapanma gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, 21 günlük tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu son dakika! Ramazan'da tam kapanma var mı? Hafta içi ve hafta sonu...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMAZAN AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. "
21 günlük tam kapanma geleceğine yönelik iddialar hakkında henüz açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?
81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.
RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?
Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."
RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kafe ve restoranlarda ise paket servis geçerli olacak.