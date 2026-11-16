Benzin ve motorine indirim var mı? Akaryakıtta son durum: 16 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorine yeni bir indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sektör kaynakları, fiyat değişikliğine ilişkin beklentileri açıkladı. Peki, 16 Kasım'da benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

16 Kasım 2026 Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam veya indirim gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Son dönemde benzin ve motorine yapılan indirimlerin ardından sektör kaynaklarından yeni fiyat değişikliklerine ilişkin açıklama geldi.

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ Küresel petrol piyasalarında arz fazlası beklentilerinin güçlenmesi ve Çin'den gelen zayıf talep verileri, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Orta Doğu'dan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların savaş öncesi seviyelere büyük ölçüde dönmesi de düşüşte etkili oldu. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 04.27 GMT itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 95,30 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalarak 88,34 dolar seviyesine indi. BENZİN VE MOTORİNE SON İNDİRİM NE ZAMAN YAPILDI? Akaryakıt fiyatlarında son indirimlerden biri 12 Kasım Perşembe günü benzinde gerçekleşti. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL ile 3,54 TL arasında indirim yapıldı ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına ise 7 Kasım itibarıyla 5,47 TL indirim uygulanmıştı. Geçen hafta motorinde yaklaşık 5 TL'lik yeni bir indirim beklentisi oluşmasına rağmen söz konusu değişiklik pompa fiyatlarına yansımadı.

Petrol piyasalarındaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkiliyor. BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE YENİ İNDİRİM VAR MI? Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından araç sahiplerinin gözü yeni indirim haberlerine çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 16 Kasım 2026 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor. Hafta ortasına kadar pompa fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor. 16 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım bölgelerine göre farklılık gösteriyor. 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla güncel litre fiyatları şöyle: İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL ANKARA Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL İZMİR Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL