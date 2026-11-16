Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Haftanın ilk gününde birçok bölgede sis ve pus beklenirken batıdan gelen yağışlı sistemin salı gününden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İstanbul için ise sarı kodlu uyarı verildi. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il yeni haftanın hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.
Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre salı gününden itibaren batı bölgelerinde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava, hafta boyunca farklı bölgelerde devam edecek.
SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre 16 Kasım Pazartesi günü Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
SİS VE PUSA DİKKAT! YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Haftanın ilk gününde özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.