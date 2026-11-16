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Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16-20 Kasım tarihlerini kapsayan yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Haftanın ilk gününde birçok bölgede sis ve pus beklenirken batıdan gelen yağışlı sistemin salı gününden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İstanbul için ise sarı kodlu uyarı verildi. Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il yeni haftanın hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

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Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 2

Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre salı gününden itibaren batı bölgelerinde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava, hafta boyunca farklı bölgelerde devam edecek.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 3

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre 16 Kasım Pazartesi günü Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 4

Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 5

SİS VE PUSA DİKKAT! YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Haftanın ilk gününde özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

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Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 6

Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde de sağanak yağış başlayacak.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 7

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftanın hava durumu tahminlerinde üç büyükşehirde farklı hava koşulları öne çıkıyor.

İstanbul: Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinde sağanak yağış görülecek. Salı gününden itibaren yağışların aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 8

Ankara: Başkentte pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı hafif sağanak bekleniyor. Haftanın geri kalanında ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve puslu hava öngörülürken cuma günü sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir: Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Salı gününden perşembeye kadar gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin edilirken cuma günü yağışların etkisini kaybetmesi ve sıcaklığın 22 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 9

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK'TEN KAR UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftanın hava durumu tahminlerini değerlendirdi. Türkiye'nin batıdan gelen yeni yağışlı sistemlerin etkisine gireceğini belirten Tek, salı günü Trakya'dan giriş yapacak yağışların hızla doğuya ilerleyeceğini söyledi.

İstanbul'da sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri 21-22 dereceye kadar yükseleceğini açıklayan Tek, kasım ayının son haftasında ise sıcaklıkların düşebileceği ve yüksek kesimlerde kar görülebileceğini aktardı.

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Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 10

16 KASIM PAZARTESİ: SAĞANAK VE DOĞUDA KAR BEKLENİYOR

16 Kasım Pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve İç Anadolu'nun bazı illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. İç ve doğu bölgelerde ise sis ve pus etkili olacak.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 11

17 KASIM SALI: YAĞIŞLI SİSTEM BATIDAN GİRİYOR

17 Kasım Salı günü batıdan gelen yağışlı sistemin etki alanını genişletmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerinde ise parçalı bulutlu hava ve yer yer sis bekleniyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 12

18 KASIM ÇARŞAMBA: YAĞIŞLAR İÇ VE DOĞU KESİMLERE YAYILACAK

18 Kasım Çarşamba günü yağışlı havanın iç ve doğu bölgelere doğru ilerlemesi bekleniyor.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun birçok kesiminde yağmur görülecek.

Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in bazı kesimlerinde ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 13

19 KASIM PERŞEMBE: YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

19 Kasım Perşembe günü Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak.

Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken diğer birçok bölgede yağmur geçişleri görülecek.

Yağışların gün boyunca farklı bölgelerde aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 14

20 KASIM CUMA: HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE HAVA NASIL OLACAK?

20 Kasım Cuma günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İç Anadolu ve doğu bölgelerinde de yağmur ve sağanak tahmin edilirken Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yağışların etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 15

16 KASIM PAZARTESİ: İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Kasım Pazartesi gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

İstanbul

Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak

15°C

Bursa

Parçalı ve çok bulutlu

16°C

Çanakkale

Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak

17°C

Kırklareli

Parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak

15°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 16

EGE BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

İzmir

Parçalı ve çok bulutlu

20°C

Denizli

Parçalı ve çok bulutlu

21°C

Manisa

Parçalı ve çok bulutlu

20°C

Muğla

Parçalı ve çok bulutlu

21°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 17

AKDENİZ BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

Adana

Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak

22°C

Antalya

Parçalı ve çok bulutlu

24°C

Burdur

Parçalı ve çok bulutlu

17°C

Hatay

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

20°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 18

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

Ankara

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak

14°C

Çankırı

Parçalı ve çok bulutlu

13°C

Eskişehir

Parçalı ve çok bulutlu

15°C

Konya

Parçalı ve çok bulutlu

16°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 19

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

Bolu

Parçalı ve çok bulutlu

15°C

Düzce

Parçalı ve çok bulutlu

17°C

Kastamonu

Parçalı ve çok bulutlu

13°C

Zonguldak

Parçalı ve çok bulutlu

16°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 20

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

Bolu

Parçalı ve çok bulutlu

15°C

Düzce

Parçalı ve çok bulutlu

17°C

Kastamonu

Parçalı ve çok bulutlu

13°C

Zonguldak

Parçalı ve çok bulutlu

16°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 21

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

Erzurum

Parçalı ve çok bulutlu

8°C

Kars

Parçalı ve çok bulutlu

9°C

Malatya

Parçalı ve çok bulutlu

15°C

Van

Aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur

11°C
Meteorolojiden 5 günlük rapor! Sağanak ve kar geliyor: 16-20 Kasım il il hava durumu tahminleri 22

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İl

Hava durumu

Sıcaklık

Diyarbakır

Parçalı, yer yer çok bulutlu

18°C

Mardin

Öğleden sonra aralıklı sağanak

17°C

Siirt

Parçalı, yer yer çok bulutlu

17°C

Şanlıurfa

Öğleden sonra aralıklı sağanak

21°C
Cüneyt Akçatepe
Editör
Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar
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Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar
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