28 Ağustos 2021, Cumartesi
AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğrenciler için bu sene ek sınav yapıldı. Online gerçekleştirilen ek sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor, sonuçlar için flaş gelişme yaşandı. 2021 açık lise sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:46
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