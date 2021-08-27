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Haberler Galeri AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğrenciler için bu sene ek sınav yapıldı. Online gerçekleştirilen ek sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor, sonuçlar için flaş gelişme yaşandı. 2021 açık lise sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:46
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AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

AÖL ek sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 9-13 tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL ek sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Açık liseden mezun olmak isteyen öğrenciler ve kredilerini yükseltmek isteyen öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarını bekliyor. Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖL ek sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Ancak, ek sınav için kayıt ücreti yatırdığı halde sınava katılamayan öğrenciler için 27-29 Ağstos tarihlerinde yeniden sınav yapılacak. Bu nedenle sınav sonuçlarının eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

AÖL 2. EK SINAVA KİMLER KATILACAK?

Ek sınav için kayıt ücreti yatırdığı halde 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler (tekrar kayıt ücreti yatırmadan), 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde (2020-5 ek sınav için) herhangi bir nedenle kayıt yenileyemeyen öğrenciler ise 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıtlarını yenileyip (kayıt ücreti yatırarak) 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yapılacak olan çevrim içi (online) sınavlara katılabilecek.

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AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekiyor.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

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AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

EK SINAV İLE İLGİLİ GENEL KAPSAMLI DUYURU

1) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

2) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.