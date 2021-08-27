AÖL ek sınav sonuçları için flaş gelişme! 2021 AÖL açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖL ek sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Ancak, ek sınav için kayıt ücreti yatırdığı halde sınava katılamayan öğrenciler için 27-29 Ağstos tarihlerinde yeniden sınav yapılacak. Bu nedenle sınav sonuçlarının eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.