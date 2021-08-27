27 Ağustos 2021, Cuma
Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL üzerinden eğitimlerini tamamlayarak diplomasını almak isteyen öğrenciler yeni dönem kayıt tarihlerini merak ediyor. Yeni dönem ders seçimlerinin yapılması ve kayıt ücretlerinin ödenmesinin ardından başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvimin yayınlanması bekleniyor. İşte, Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.08.2021 00:27
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