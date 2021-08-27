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Haberler Galeri Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL üzerinden eğitimlerini tamamlayarak diplomasını almak isteyen öğrenciler yeni dönem kayıt tarihlerini merak ediyor. Yeni dönem ders seçimlerinin yapılması ve kayıt ücretlerinin ödenmesinin ardından başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvimin yayınlanması bekleniyor. İşte, Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 00:27
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Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler ara kayıt dönemini merak ediyor. Yaz okulu sınavlarının sonuna gelinmesinin ardından yeni dönem için sorgulamalar hız kazandı. Ders seçimi yapan ve kayıt ücretlerini ödeyen öğrenciler yeni dönem kayıtlarını tamamlayabilecek. Açık Lise kayıtları için detayları haberimizde derledik. İşte, Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

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Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

AÇIK LİSE 1. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?

AÖL yeni dönem kayıt tarihi henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 yılı eğitim takvimi belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE SINAV TARİHLERİ UZATILDI

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.

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Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

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Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."