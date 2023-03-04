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Haberler Galeri Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

MSB son dakika duyurdu! 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı.Başvurular ve alım süreci ile ilgili tüm detaylar netleşti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular online olarak yapılabilecek. Peki, Sözleşmeli er alımı başvuru nasıl, nereden yapılır, şartları neler? Kimler sözleşmeli er olabilir? İşte, e-devlet başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 12:09
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Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzunu yayınladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, tarih sorgulamalarına başladı.Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu yayımlanırken, başvuru tarihleri ve şartları gündem olmaay devam ediyor. Peki, Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? İşte, e-devlet başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli er başvuruları için adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI

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Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

KİMLER SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU YAPABİLİR?

En az ilköğretim mezunu olanlardan askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve 25 yaşını bitirmemiş olanlar (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar) sözleşmeli er başvurusu yapabilir.

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Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

Askerlik hizmetine başlamamış veya henüz tamamlamamış olanlardan 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olanlar (01 Ocak 1998 - 31 Aralık 2003 tarihleri arası doğanlar) sözleşmeli er başvurusu yapabilir.

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Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ER SINAV TARİHİ

Sözleşmeli er başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecek.