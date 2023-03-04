Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?

MSB son dakika duyurdu! 2023/2. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları başladı.Başvurular ve alım süreci ile ilgili tüm detaylar netleşti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular online olarak yapılabilecek. Peki, Sözleşmeli er alımı başvuru nasıl, nereden yapılır, şartları neler? Kimler sözleşmeli er olabilir? İşte, e-devlet başvuru ekranı...