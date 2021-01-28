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Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında

Terörle mücadele hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda kurulan üs bölgeleri terör örgütü PKK'nın ülkemize sızma girişimlerini engelliyor ve hareket alanını bir hayli daraltıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, o üs bölgelerinden birine gitti ve işte Şırnak'ta bulunan Sokuna Tepe Üs Bölgesi...

A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:36
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Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında

Ne sarp dağlar, ne de zorlu arazi şartları ve hava koşulları engelliyor kahraman Mehmetçiği elleri tetikte gözleri ise sınırda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında

Onlar vatan toprağının en uç noktasında nöbet tutuyor, teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.

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Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, o üs bölgelerinden birine gitti.

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Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında

İşte Şırnak'ta bulunan Sokuna Tepe Üs Bölgesi...

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Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında