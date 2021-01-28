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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında Terörle mücadele hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda kurulan üs bölgeleri terör örgütü PKK'nın ülkemize sızma girişimlerini engelliyor ve hareket alanını bir hayli daraltıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, o üs bölgelerinden birine gitti ve işte Şırnak'ta bulunan Sokuna Tepe Üs Bölgesi... Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:36
Ne sarp dağlar, ne de zorlu arazi şartları ve hava koşulları engelliyor kahraman Mehmetçiği elleri tetikte gözleri ise sınırda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Onlar vatan toprağının en uç noktasında nöbet tutuyor, teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, o üs bölgelerinden birine gitti.
İşte Şırnak'ta bulunan Sokuna Tepe Üs Bölgesi...