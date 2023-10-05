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CHP'li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?
İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesinin, 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk ve Deniz Seki'ye verdiği konser için esnaftan bir milyon 200 bin lira topladığı iddia edildi. Öte yandan yapılan incelemelerde, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görüldü. Esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan paranın nerede kullanıldığı merak konusu...
Giriş Tarihi: 05.10.2023 07:42Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 07:42