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CHP'li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesinin, 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk ve Deniz Seki'ye verdiği konser için esnaftan bir milyon 200 bin lira topladığı iddia edildi. Öte yandan yapılan incelemelerde, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görüldü. Esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan paranın nerede kullanıldığı merak konusu...

Giriş Tarihi: 05.10.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 07:42
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CHP’li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediyesi'nin 101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında Tuğba Özerk 16 Eylül'de Mordoğan'da, Deniz Seki ise 17 Eylül'de Karaburun'da konser verdi.

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CHP’li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?

Konser öncesi belediye zabıtalarının kapı kapı gezerek esnaftan para topladığı ortaya çıktı. Karaburun Belediyesi zabıtalarının otel ve işletmelere giderek, "101. Kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında vereceğimiz konserler için gönlünüzden ne koparsa bu hesaba gönderin" iddia edildi.

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CHP’li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?

Nigar Arsevi Yeter ismindeki kadının hesabına para gönderdikten sonra dekontun fotoğrafının da verilen cep telefonu numarasına atılması istendi.

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CHP’li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?

Bu şekilde yaklaşık 1.2 milyon liralık bir bağış toplandığı öne sürüldü. Ulaşılan belgelere göre Mordoğan ve Karaburun konserleri için 2 günlük ses, ışık, sahne organizasyonu için 1 milyon 80 bin lira, Taşan Kardeşler ekibi konaklama bedeli 36 bin lira, Tuğba Özerk konser organizasyonu için 450 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 566 bin lira ödendiği anlaşıldı.

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CHP’li belediye esnaftan para dilendi! Toplanan 1.2 milyon TL nerede?

Belgelere göre, konser masraflarının belediyenin kasasından ödendiği görülürken, esnaftan ve otel sahiplerinden toplanan 1.2 milyon liranın nerede kullanıldığı akıllarda soru işareti bıraktı.