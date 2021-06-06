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MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından heyecan içinde gözler sonuçlara çevrildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacka? İşte 2021 LGS sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 09:26
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