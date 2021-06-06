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Haberler Galeri MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından heyecan içinde gözler sonuçlara çevrildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacka? İşte 2021 LGS sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 09:26
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MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

Son dakika... LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sınavı tamamlandı. 1 milyona yakın öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının sona ermesi ile birlikte sonuçlar için bekleyiş başladı. İstedikleri liseye tercih yapabilmek için yüksek puan almayı bekleyen öğrenciler, sınav sonuçlarına kilitlendi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacka? İşte 2021 LGS sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

2021 LGS SAYISAL SÖZEL SORULARI YAYINLANDI MI?

2021 LGS soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. MEB tarafından sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sorular yayınlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavın değerlendirmesi kılavuzunda "Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur." bilgisi yer alıyor.

Buna göre, LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

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MEB son dakika: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları tarihi için resmi açıklama!

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.