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LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 2021 LGS, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. LGS puan hesaplama işlemlerini merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB tarafından puan hesaplama ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:52
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