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Haberler Galeri LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 2021 LGS, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. LGS puan hesaplama işlemlerini merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB tarafından puan hesaplama ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:52
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LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

LGS puan hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. LGS'ye katılan 1 milyona yakın öğrenci heyecan içinde sonuçları bekliyor. Sonuçların yanı sıra puan hesaplama işlemleri de araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

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LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

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LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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LGS puan hesaplama: 2021 MEB LGS kaç net puan gerekiyor? LGS puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.