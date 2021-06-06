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Haberler Galeri LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

LGS sınav yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılnıa ilişkin LGS'nin ikinci oturumu 12.50'da sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardınan en çok merak edilenlerden biri de sınav yorumları oldu. Öğrenciler ve velileri, sınavların nasıl geçtiğini araştırıyor. 2021 LGS sınav yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? işte 2021 LGS sınavı öğrenci yorumları...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:54
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LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 LGS sınavı tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen LGS'nin ikinci oturumu 12.50'de sona erdi. Kitapçıkları teslim eden öğrenciler, okul binasından ayrıldıktan sonra hemen sınav yorumlarını araştırmaya başladı. LGS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? işte 2021 cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

20201 LGS SINAVI YORUMLARI

2021 LGS sınavı saat 12.50'de tamamlandı. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu.

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LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

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LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.