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LGS sınavı öğrenci yorumları: 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?
LGS sınav yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılnıa ilişkin LGS'nin ikinci oturumu 12.50'da sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardınan en çok merak edilenlerden biri de sınav yorumları oldu. Öğrenciler ve velileri, sınavların nasıl geçtiğini araştırıyor. 2021 LGS sınav yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 LGS sınavı nasıldı? Sayısal ve sözel LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? işte 2021 LGS sınavı öğrenci yorumları...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:54
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