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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Genelge yayımlandı mı? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Hafta sonu kısıtlaması... Genelge yayımlandı mı? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Hafta sonu kısıtlaması... Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Türkiye'de normalleşme süreci için adımlar atıldı. Başkan Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılacağı tarih olarak 1 Mart'ı işaret etmişti. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği normalleşme takvimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenlerden biri de, pazartesi günü kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı oldu. Peki, pazartesi yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 27.02.2021 15:31
Türkiye'de normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bazı mekanlar kapalı tutulurken, bazı mekanlara ise paket servis ve saat sınırlaması gibi kısıtlama getirilmişti. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların biteceği tarih merak ediliyor. Peki, pazartesi yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR PAZARTESİ YASAKLAR KALKIYOR MU?
1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ardından kısıtlamaların hangi tarihte ve hangi illerde kalkacağı konusunda detaylar belli olacak. Konu hakkında yeni gelişme yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.
LOKAL AÇILMALARDA EŞİK DEĞERLERE BAKILACAK
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Koronavirüs enfeksiyon oranlarının il bazında açıklanmasının, enfeksiyonun kontrolünün sağlanması açısından çok kritik bir aşama olduğunu söyledi.
Yavuz,
"Çünkü bu oranlarının bilinmesi bile tek başına aslında herkesin daha çok sorumluluk üstlenmesi anlamında çok faydalı olacak. Burada belirlenecek bir takım eşik değerler var. Bu eşik değerler düşük, yüksek veya çok yüksek risk şeklinde değerlendirilecek. Yani aslında burada risk derecelendirilmesi ve yönetimi yapılıyor. Risk hepsinde olacak riski sıfırladık diyemeyeceğiz ama riskin artıp azalması söz konusu. Bu eşik seviyeler, hangi açılmanın öncelikli olarak yapılması gerektiğini belirleyecek. Örneğin öncelikle eğitimin açılması ya da restoran kafelerde serbestleşme gibi kararlar bu eşik seviyelerine göre belirlenebilecek. Açılma olsa da önlemlere uyularak yapılacak. Biz buna 'kontrollü açılma' diyoruz. Zaten okullar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna yönelik çalışmaları başladı. Restoran ve kafeler için de çalışma yapılıyor, kişi kısıtlaması gibi" şeklinde konuştu. "ÖRNEĞİN YÜZDE 10 ÇIKTIYSA AÇILMALAR DÜŞÜNÜLEBİLECEK"
İllere göre oranların açıklanmasıyla artık herkesin ortak çalışması gerektiği zorunluluğunun da doğduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz,
"Bu şeffaflık ile vatandaş olarak da hepimiz sorumlu oluyoruz vaka sayılarının azalmasında. Devletin de sorumluluğu, okullarda (dönüşümlü eğitim örneğin, 40 kişi aynı sınıfta değil de dönüşümlü olacak şekilde organize edilmesi gibi) ya da sosyal alanlarda (kafe restoranlarda vs denetimlerin yapılması, kontrollü açılma konusunda) olacak" dedi.