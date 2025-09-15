CHP kurultay davasında 24 Ekim’de kesin karar çıkar mı?

CHP'nin kurultay davasında mahkeme erteleme kararı verdi. 24 Ekim’de kesin karar çıkar mı? CHP nasıl bir yol izleyecek? İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, A Haber'de değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN